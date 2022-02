Ssd Colonna (pattinaggio), successo per il primo trofeo “Piccole Stelle New Energy”

Colonna (Rm) – La prima edizione del trofeo “Piccole Stelle New Energy” è stata un successo. La Ssd Colonna ha sostenuto un impegno organizzativo non da poco per mettere in piedi l’evento di pattinaggio di domenica scorsa, ospitato presso il pallone polivalente intitolato a don Vincenzo Palamara. “In tempo di pandemia non è stato facile accogliere circa 150 atleti di età compresa tra i 4 e i 17 anni, ovviamente nel pieno rispetto di tutte le normative sanitarie vigenti – dice la responsabile del settore Roberta Castaldi – Devo ringraziare tutte le società che hanno risposto presenti al nostro invito, ovvero la Talent di Carchitti, Ponte di Nona, Junior Academy di Palombara e Patty Art di Aprilia e anche i tre giudici che hanno reso l’evento ancor più affascinante. Purtroppo alcune ragazze hanno dovuto dare forfait per motivi di positività al Covid o di quarantene, ma alla fine è stata una bella manifestazione e sicuramente la riproporremo in futuro”. L’evento è partito attorno alle 8 di mattina e si è protratto fino alle 18,30 circa: “Tutto lo staff tecnico del Colonna, composto da Federico Tassini, Naomi Romagnoli, Alessia Giovannetti e Sara Vincioni, si è detto molto soddisfatto di come si sono comportate le oltre trenta ragazze della nostra società che ci hanno rappresentato. La gara “vera” mancava da tempo e quindi l’emozione era forte, soprattutto per le più piccole”. All’appuntamento hanno presenziato anche il consigliere delegato allo Sport Giorgio Cascia e il sindaco Fausto Giuliani (che è passato per un saluto agli organizzatori), oltre a rappresentanti della New Energy e della protezione civile e della Croce Rossa. Il primo trofeo “Piccole Stelle New Energy” è stato il primo evento di un 2022 che ora presenterà diversi appuntamenti importanti: “Il 17 e 18 febbraio prossimo alcune nostre atlete parteciperanno ad un trofeo internazionale a Roma – dice la Castaldi – Poi a marzo tutto il gruppo sarà presente alla manifestazione del “Pattino d’argento” di Fiumicino e ovviamente al Trofeo Lazio che aprirà la stagione delle gare provinciali e regionali”.