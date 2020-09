Zaniolo choc: infortunio in Nazionale, si teme nuovo lungo stop

"L’AS Roma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia. Nella mattinata di martedì, rientrato a Roma, il calciatore sarà sottoposto ad approfondimenti diagnostici e clinici per valutare l’entità dell’infortunio".

"Si tratta di una distorsione del ginocchio importante. Purtroppo il termine di paragone con l’altro ginocchio è difficile. Aspettiamo domani per la diagnosi definitiva. Viene fuori da un lungo percorso riabilitativo, è ovvio che è molto preoccupato". Le fredde parole dell'As Roma (attraverso una nota) e del medico della Nazionale, dottor Ferretti, restituiscono freddamente il dramma di Nicolò Zaniolo.

La stella della Roma, nel corso della prima frazione di Olanda Italia, si è accasciato al suolo dopo uno scontro di gioco. Apparentemente nessuna trauma, nessuna distrazione. Zaniolo però sente dolore e inizia a piangere. La gravità del momento si disegna sul volto di Spinazzola, compagno alla Roma e in Nazionale. L'ala destra chiede il cambio ed esce sulle sue gambe. Non trapela ottimismo in merito alle sue condizioni che, come spiega l'as Roma saranno valutate oggi.

Zaniolo a gennaio era rimasto vittima di un infortunio al legamento del ginocchio destro. A giugno il rientro in campo. Ora si spera in un infortunio di entità decisamente inferiore.