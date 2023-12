We Run Rome 2023: la carica degli 8000 per l'ultima corsa dell'anno

Ci saranno anche Sofiia Yaremchuk e Daniele Meucci, i trionfatori della passata edizione, al via dell’ATLETICOM WE RUN ROME 2023. E accanto a loro altri 8.000 atleti festanti,

"La We Run Rome resta sempre nel mio cuore - le parole di Sofiia Yaremchuk, neo primatista italiana di Maratona, alla vigilia dell'appuntamento -. Qualche anno fa ero in Italia in gita, sono venuta a sapere di questa gara e mi sono iscritta subito. Era il 2015. È stato subito colpo di fulmine, ecco perché sono ancora qui: questa corsa per me è speciale, oltre a essere una gara molto importante a livello nazionale. E poi ho il titolo da difendere. Senza dimenticare che domenica sarò di nuovo qui da primatista italiana di maratona e sarà un’ulteriore fantastica emozione. So che sarà molto complicato perchè la salita del Pincio mi mette sempre un po’ in difficoltà, ma ce la metterò tutta, anche con un pensiero alla mia Ucraina. In questo momento di grande sofferenza il cuore va lì dai miei nonni, dai miei cugini che stanno vivendo questa situazione difficile, ma loro sono forti. Leopoli, dove sono nata, è una città piccolina ma molto bella con tanta storia. Ecco, mi piacerebbe tornarci appena sarà possibile. L’ultima volta è stata due anni fa dopo la maratona di Venezia".

Yaremchuk punta a partecipare da protagonista anche ai prossimi Campionati Europei di Atletica Leggera in programma a Roma dal 7 al 12 giugno 2024. La mattina di domenica 9 giugno si correrà infatti la mezza maratona maschile e femminile, con arrivo all’interno dello Stadio Olimpico al termine di un percorso che toccherà i luoghi più iconici della città. Durante l’ATLETICOM WE RUN ROME 2023 verrà dato spazio alla promozione dei Campionati Europei, in sinergia con la Fondazione EuroRoma 2024, che organizza il grande evento internazionale del prossimo anno.

Tra gli uomini invece, la copertina va a Daniele Meucci, a caccia del poker nella We Run Rome, dopo i successi ottenuti nel 2013, 2018 e 2022. Nato a Pisa il 7 ottobre 1985, atleta del C. S. Esercito. Meucci è stato campione europeo di maratona a Zurigo 2014, in carriera ha vinto 15 medaglie in rassegne internazionali continentali, tra cui l’oro nella Coppa Europa nei 10000 metri e 10 titoli nazionali assoluti in 5 specialità diverse. A contendere il successo ai due favoriti, un folto gruppo di outsider tra cui spiccano i nomi di Yassin Bohui tra gli uomini e Federica Sugamiele tra le donne.

Sono pochi preziosi ingredienti a rendere un evento speciale, un appuntamento da non perdere per nulla al mondo. Quelli che fanno dell’Atleticom We Run Rome l’evento di running più apprezzato non solo dai runners, ma da tutti gli appassionati di sport all’aria aperta.

Innanzitutto lo scenario. Il percorso attraversa le strade e le piazze più belle della Capitale e porta con sé la poesia e fascino della tradizione romana: Terme di Caracalla, Circo Massimo, passando poi per piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, ogni anno un fiume colorato e festante di donne, uomini e bambini si riversa per le strade della città eterna.

E poi la data, quel 31 dicembre, che segna per tutti la fine dell'anno e nel contempo l’inizio di qualcosa di nuovo, auspicabilmente più generoso di opportunità, speranze e fortune. Ed è questo il motivo per cui negli anni l’Atleticom We Run Rome, oltre a vantare la partecipazione di grandi atleti di caratura nazionale e internazionale, è diventata soprattutto una grande festa aperta a tutti, che unisce i valori dello sport, della cultura e della famiglia.

L’evento, organizzato da Atleticom ASD, si svolge sotto l’egida della FIDAL, è inserito nel calendario nazionale e insignito del riconoscimento di FIDAL Silver Label. Gode inoltre dei patrocini del CONI, Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio. L’Atleticom We Run Rome 2024 è sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per lo Sport.

Tre diverse tipologie di gara: 10 km competitiva, 10 km non competitiva e 5 km per soddisfare le esigenze di atleti agonisti, ma anche di famiglie e di chi da poco si è avvicinato al mondo del running, per vivere tutta la magia di Roma e respirare il clima delle feste natalizie all’ombra del Colosseo.

La grande novità di quest’anno è che l’Atleticom WeRunRome 5K sarà intitolata al Prof. Antonio Maglio con il patrocinio dell’INAIL, Istituto Nazionale per L’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. Medico italiano considerato il padre del movimento paralimpico e della sport-terapia nel nostro Paese, Maglio già nella seconda metà del secolo scorso, attraverso il suo lavoro innovativo e le sperimentazioni, ha rivoluzionato in modo determinante le tecniche e gli interventi nella riabilitazione a favore delle persone con lesioni midollari.