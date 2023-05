Zagarolo Sports Academy volley, Gaudieri: "Play off campionato a parte”

Zagarolo (Rm) – La serie C maschile dello Zagarolo Sports Academy ha centrato il primo obiettivo stagionale. I ragazzi di coach Emanuele Scalabrella hanno ottenuto la matematica certezza del primo posto nel girone A della categoria grazie al successo di sabato scorso a Gaeta per 3-0: anche in caso di parità di punti con il Green Volley, infatti, la differenza set sorriderebbe agli zagarolesi. A parlare della sfida dello scorso fine settimana è il libero classe 1995 Mario Gaudieri: “E’ stata una partita molto differente rispetto a quella dell’andata in cui vincemmo 3-2, decisamente con più difficoltà. Siamo scesi in campo con la giusta concentrazione, consapevoli che ci servisse un risultato pieno per ottenere il nostro obiettivo. Nel contempo, infatti, c’era lo scontro diretto tra Tor Sapienza e Green Volley con la vittoria dei primi ci ha avvantaggiato e ci ha fatto guadagnare la matematica certezza del primo posto”. Che, però, non consegna la promozione diretta: “La formula prevede che anche la prima dovrà fare i play off. La cosa che non mi sembra molto giusta è che noi avremo una partita in casa e una in trasferta esattamente come le altre due avversarie del girone, ovvero la seconda e la terza classificata del girone B: in questo genere di competizioni il fattore campo ha un peso notevole. Il play off è un campionato a parte, ma è inutile nasconderci dietro a un dito: vogliamo fare il salto di categoria”. L’esperto libero, arrivato in estate dopo due anni e mezzo in B a Genzano, sa bene come si vincono i campionati: “Ho ottenuto una promozione diretta dalla C alla B e una dalla D alla C, oltre a partecipare a una semifinale scudetto con la maglia di Sora qualche anno fa. In queste situazioni prevale l’esperienza e il sangue freddo: non si possono commettere errori”. Gaudieri è contento del suo approdo allo Zagarolo Sports Academy: “Sono arrivato quasi in modo casuale qui. Ho lasciato Genzano per questioni lavorative e ho colto questa opportunità anche grazie alla presenza di coach Scalabrella. Qui ho trovato un ambiente pulito e una società giovane, ma con le idee chiare”.