Zagarolo Sports Academy (volley), Pancaldi: “Lavoriamo per portare nostri ragazzi in prima squadra”

Zagarolo (Rm) – Lo Zagarolo Sports Academy punta fortemente sui giovani. Un concetto ribadito anche da Massimiliano Pancaldi, “storico” esponente della pallavolo locale e colonna tecnica del settore giovanile maschile del club presieduto da Petra Prgomet. “Ho giocato per tanti anni a Zagarolo, poi dal 2016-17 ho iniziato il mio percorso da tecnico a Palestrina. L’anno dopo vinsi una Prima divisione maschile e una Seconda femminile col nome del vecchio club di Zagarolo. L’anno scorso, con l’avvento della nuova società, ho fatto parte dello staff tecnico della prima squadra, mentre quest’anno assieme a Emanuele Scalabrella e al giovane Claudio Carbonari e sotto la supervisione del direttore sportivo Dario De Notarpietro seguo direttamente l’Under 15, l’Under 17 e l’Under 19. L’idea è quella di lavorare per portare il maggior numero di ragazzi possibili in prima squadra: attualmente già ce ne sono quattro che si allenano in modo fisso con la serie C, il sogno è di costruire in futuro una squadra maggiore quasi esclusivamente formata da elementi del territorio”. Il progetto dello Zagarolo Sports Academy affascina molte famiglie della zona: “Quest’anno abbiamo avuto un incredibile aumento di iscrizioni, una cosa che probabilmente nemmeno noi ci aspettavamo in questi termini. Tra l’altro tuttora continuano ad arrivare richieste per entrare a far parte dei nostri gruppi. E’ la conferma che la società sta lavorando bene e ci siamo organizzati velocemente per accogliere tutti, in base agli spazi a disposizione”. Non solo quantità, però: lo Zagarolo Sports Academy vuole anche ottenere risultati di qualità. “I gruppi giovanili sono composti da diversi ragazzi che si sono avvicinati da poco alla pallavolo e quindi servirà un po’ di tempo, ma i risultati sono già migliori rispetto alla passata stagione. Tra gli obiettivo c’è anche quello di portare i nostri gruppi a giocare nei campionati di Eccellenza, le potenzialità per farlo ci sono”.