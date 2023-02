Zagarolo Sports Academy (volley) non si ferma mai

Zagarolo (Rm) – Lo Zagarolo Sports Academy non si ferma mai. La società della presidentessa Petra Prgomet e del direttore tecnico Dario De Notarpietro sta portando al palazzetto dello sport di via Valle del Formale un evento dietro l’altro, di varia natura. A dicembre ce n’è stato uno denominato “Natale sotto la rete” che è stato dedicato al minivolley ed organizzato dalla Federazione. Una iniziativa simile, denominata stavolta “Carnevale Volley S3”, si farà anche sabato prossimo 4 febbraio e vedrà in campo alcune squadre di minivolley della società zagarolese e di altri club del territorio che si sfideranno in alcune partitine. Ma lo Zagarolo Sports Academy si è messo a disposizione anche di alcune iniziative comunali o culturali, come quella di giovedì scorso quando è stato presentato un libro alla presenza di circa 300 studenti del territorio. E non mancheranno nemmeno eventi di altre discipline come il judo, il karate e la pole dance. Inoltre in estate la società della presidentessa Prgomet non chiuderà i battenti del palazzetto e organizzerà allenamenti individuali e di gruppo specifici: una volta finito l’anno scolastico verrà presentato il programma e fornite tutte le informazioni del caso. Anche a livello tecnico, poi, lo Zagarolo Sports Academy non può che sorridere: “Abbiamo aumentato il numero delle squadre che partecipano ai campionati ed è cresciuto sensibilmente il numero degli iscritti – dice la Prgomet – Inoltre la nostra serie C maschile è ai vertici della classifica ed è stata ulteriormente rinforzata in corsa nella speranza che l’anno prossimo si possa riportare la città di Zagarolo sul palcoscenico nazionale di serie B”. Infine è già partita la macchina organizzativa del camp internazionale che lo Zagarolo Sports Academy organizzerà assieme alla Volley Academy Piacenza e la Ok Olympik di Zagabria: la sede sarà di nuovo Piancavallo (cittadina del Friuli) e, vista la grande richiesta di iscrizioni, l’evento è stato allargato a due settimane, dal 9 al 15 e dal 16 al 22 luglio. La prima settimana sarà dedicata alle categorie dal minivolley all’Under 14, la seconda a quelle dall’Under 15 all’Under 19 (dove si farà un corso “basic” e uno “pro”). Il camp internazionale è rivolto sia ai ragazzi che alle ragazze e tutte le informazioni si possono trovare sul nuovo sito dell’evento e sulle pagine Facebook e Instagram dedicate.