Zagarolo Sports Academy volley, Leo: “Vogliamo provare a vincere”

Zagarolo (Rm) – E’ stata una prima parte di stagione molto positiva quella dell’Under 19 maschile dello Zagarolo Sports Academy. I ragazzi di coach Massimiliano Pancaldi hanno concluso al primo posto il loro girone e ora attendono la seconda fase di campionato. Nell’ultimo match, i zagarolesi hanno battuto 3-1 (23-25, 25-15, 25-13 e 25-19) la Polisportiva Borghesiana al termine di una partita non semplice come conferma il martello classe 2005 Ludovico Leo: “Abbiamo iniziato in modo poco aggressivo e concentrato come ci succede ogni tanto. Poi la squadra ha avuto la capacità di reagire allo schiaffo e andare a prendersi i tre punti con grande determinazione. Ora ci concentriamo sulla seconda fase di campionato, ma siamo contenti di questo avvio di stagione: si era capito da subito che le cose quest’anno potevano andare bene, la squadra mostra grande impegno e determinazione durante gli allenamenti e la crescita del gruppo è stata evidente. Un elemento come Gabriele De Marzi ci ha dato un contributo importante, ma tutti i componenti della rosa stanno dando un buon apporto. L’obiettivo è provare a vincere qualcosa e comunque giocare la fase finale del campionato”. La squadra ha stretto un bel legame con coach Pancaldi: “Ci alleniamo con lui da oltre due anni, è una persona tranquilla e un tecnico preparato che si è guadagnato il rispetto di tutti. A me ha sempre cercato di dare una mano e mi ha sempre dimostrato tanta fiducia”. Leo è un prodotto purissimo della pallavolo zagarolese: “Ho cominciato a giocare qui dieci anni fa tramite un’amica che mi aveva consigliato di provare: facevo atletica in precedenza, ma una volta conosciuto questo sport non l’ho più mollato. Ho vissuto diverse gestioni societarie e quella attuale mi piace tanto perché punta davvero sui giovani. Sono nel giro della prima squadra da circa tre anni e ho collezionato alcune presenze in serie C, ma tra i miei obiettivi c’è quello di farne parte in maniera stabile”.