Zagarolo Sports Academy Sarnataro: “La prima vittoria? Si inizia a vedere il lavoro”

Zagarolo (Rm) – Il primo week-end di gare ufficiali ha portato in dono alla serie C femminile dello Zagarolo Sports Academy la prima vittoria in campionato. Il giovanissimo gruppo di coach Daniele Sarnataro ha “rotto il ghiaccio” battendo il Duemila12 per 3-0 (25-21 e doppio 25-23) in uno scontro diretto nella corsa alla salvezza. “Abbiamo affrontato una delle pochissime squadre forse ancor più giovani della nostra, praticamente il loro gruppo è formato da ragazze che militano nell’Under 16 Eccellenza e che, pur essendo tecnicamente molto valide, sicuramente difettano in esperienza. A noi mancava un elemento importante come il martello Valeria Verdone, ma le ragazze hanno avuto un approccio giusto, ben sapendo il peso specifico della posta in palio. I primi due set punto a punto, in particolare il secondo, ma nelle battute conclusive siamo riusciti ad avere il guizzo giusto. Il terzo lo abbiamo cominciato bene, ma poi c’è stato un rilassamento e alla fine anche questo parziale è stato molto combattuto e lo abbiamo portato a casa nelle battute decisive”. La prima vittoria stagionale può dare entusiasmo e consapevolezza al gruppo di Sarnataro: “Questo non è un successo casuale. Si sta iniziando a vedere il lavoro fatto in palestra che non punta primariamente al risultato, ma alla crescita tecnica, fisica e mentale di tutte le ragazze. Anche negli altri campionati inizia la fase di metabolizzazione del lavoro e si stanno notando progressi importanti”. Il tecnico dello Zagarolo Sports Academy fissa i prossimi obiettivi: “Nel girone di ritorno speriamo di scendere in campo con una consapevolezza maggiore. La volontà di raggiungere il quart’ultimo posto e la salvezza diretta c’è, poi vediamo cosa accade”. Nel prossimo mese le zagarolesi giocheranno una sola volta: “Sabato ci tocca un turno di riposo, poi il 22 gennaio anticiperemo una partita di campionato e successivamente riprenderemo a giocare dall’11 febbraio. Non mi dispiace questa pausa, approfitteremo per approfondire il lavoro tecnico durante gli allenamenti”.