Zagarolo Sports Academy, Salvatori e l’Amatoriale mista: “Puntiamo a uno dei primi tre posti”

Zagarolo (Rm) – E’ l’anima del gruppo dell’Amatoriale mista dello Zagarolo Sports Academy. Stefania Salvatori è stata prima atleta (fino allo scorso anno) e da cinque è dirigente responsabile di questa particolare selezione che si allena dimostrando grande amore per la pallavolo e tanta voglia di stare assieme ad altri appassionati. “Quest’anno, per motivi lavorativi e personali, riesco ad essere un po’ meno presente, ma seguo tutte le attività anche a distanza perché ci tengo tanto a questo gruppo – racconta la Salvatori – La rosa quest’anno ha visto alcuni cambiamenti rispetto alla passata stagione: sono entrati a far parte della squadra tanti ragazzi e ragazze giovani, ci sono stati alcuni graditi rientri e si alzata la qualità tecnica media. L’anno scorso chiudemmo il campionato Uisp con un soddisfacente quarto posto finale, mentre in questa stagione stiamo partecipando ad un campionato organizzato dal Calix Lupae Volley che annovera squadre di Roma e provincia. Il livello è decisamente alto perché tante formazioni sono molto competitive, ma finora i nostri ragazzi si sono difesi bene. Abbiamo completato girone d’andata e al momento occupiamo il sesto posto su tredici squadre presenti nel girone. Nel girone di ritorno siamo convinti di poter migliorare ancora e puntiamo ad uno dei primi tre posti”. Se il gruppo presenta diverse novità, la guida tecnica invece è sempre la stessa: “La squadra è affidata a coach Valerio Antonacci, un tecnico giovane che ha stretto un buon feeling con il nuovo gruppo. I ragazzi si allenano generalmente due volte a settimana, ma quando si gioca in casa lo si fa di giovedì, ovvero nel giorno del secondo allenamento”. Immutato anche la filosofia dell’Amatoriale mista dello Zagarolo Sports Academy: “C’è sempre tanta voglia di divertirsi, ma al tempo stesso essere competitivi. Il gruppo ha carburato pian piano a livello di spirito di squadra, ma ora i ragazzi sono decisamente coesi”.