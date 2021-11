Zagarolo Sports Academy, la presidentessa Prgomet: “Vogliamo tornare un punto di riferimento nel volley”

Zagarolo (Rm) – Ha preso la carica di presidentessa dello Zagarolo Sports Academy dal 27 maggio, il giorno del suo compleanno. Petra Prgomet è una sportiva a tutto tondo e ha le idee chiare su quelli che sono i programmi della sua società: “La nostra innovazione sta nel puntare su tecnici di alto livello per riuscire a creare un settore giovanile di altissima qualità nel corso del tempo, tramite una programmazione settimanale seguita dal direttore sportivo Dario De Notarpietro col supporto di Patrick Mineo cercando di arrivare a fare anche cinque allenamenti a settimana per ogni gruppo. Vogliamo che Zagarolo torni ad essere un punto di riferimento della pallavolo regionale e non solo, anche grazie al supporto della sindaca Emanuela Panzironi, che è stata un’ex atleta, e al sostegno costante dell’assessore allo Sport Alessandra Ercoli”. Stilati i programmi a grandi linee, la Prgomet parla delle varie selezioni dello Zagarolo Sports Academy nella stagione 2021-22: “Abbiamo tre prime squadre: la serie C maschile è affidata ai coach Simone Cerro e Massimiliano Pancaldi e ha l’obiettivo di approdare in serie B entro due anni. La serie D femminile è curata da coach Dario De Notarpietro ed è composta interamente dal nostro gruppo Under 16, poi c’è la Prima divisione femminile che giocheremo con l’Under 14 in cui i tecnici Salvo Runca e Sandra Squillaci hanno l’incombenza di creare il nostro futuro societario. Grazie alla collaborazione nata con Roberto Binetto di Colleferro, a cui abbiamo dato in prestito alcune nostre atlete “over”, abbiamo contribuito alla costruzione della squadra che sta facendo la serie C femminile. Per ciò che concerne il settore giovanile, abbiamo lanciato delle promozioni nel settore maschile che ci hanno consentito di aumentare sensibilmente il numero degli iscritti, vero tallone d’Achille degli ultimi anni: le nostre squadre giocheranno nelle categorie Under 13, 15 e 17, mentre nel femminile avremo gruppi in Under 12, 13, 14 e 16. Un altro punto importante riguarda la collaborazione sul minivolley con SportInsieme di Ivana Rega che è conosciutissima ed apprezzatissima nel nostro territorio e che con la sua società ha importanti progetti con le scuole della zona per veicolare la nostra disciplina. Nel settore mini volley, il tecnico di riferimento è l’esperto Giorgio Lococo, garanzia di qualità ed esperienza. Ripartiamo proprio dai più giovani per fissare le fondamenta del nostro progetto pluriennale nel territorio e ci teniamo a sottolineare come il supporto di un dirigente storico come Sergio Quaranta faciliti la trasmissione dei valori di attaccamento al territorio a cui teniamo particolarmente. Infine voglio ricordare che la Zagarolo Sports Academy conta anche su un gruppo misto Amatoriale che giocherà il campionato Uisp”. Insomma, il divertimento a Zagarolo sembra essere appena cominciato…