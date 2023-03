Zagarolo Sports Academy, Pizzi: “Obiettivo? Dobbiamo solo pensare a crescere”

Zagarolo (Rm) – I rinnovati gruppi dell’Under 14 e dell’Under 16 promozionale femminili dello Zagarolo Sports Academy stanno proseguendo il loro percorso di crescita. Ne è convinta una delle protagoniste di queste due selezioni, ovvero l’atleta classe 2009 Sara Pizzi. “Grazie alla coach coach Elena Guzzonato e al dirigente Franco Lenzi stiamo crescendo sia dal punto di vista tecnico-tattico che da quello della formazione del giusto spirito di squadra. Con l’Under 16 abbiamo iniziato il girone di ritorno del campionato e finora le cose non sono andate benissimo, ma sapevamo che il nostro era un gruppo mediamente molto “giovane” per la categoria e quindi ci sarebbe stato da soffrire. Nell’Under 14 abbiamo iniziato domenica il campionato, cedendo 3-1 contro il Valmontone ma dando delle risposte concrete. L’obiettivo per i due campionati? Nell’Under 16 dobbiamo solo pensare a crescere, nell’Under 14 puntiamo a vincere anche qualche partita, anche se la cosa fondamentale è divertirci e migliorare, provando a portare in partita ciò che prepariamo in allenamento”. La Pizzi parla della “genesi” di questo gruppo: “Questa squadra è stata molto rinnovata in estate: sono entrare nella rosa diverse ragazze, molte delle quali sono al primo anno di pallavolo quindi ci dobbiamo conoscere bene e c’è bisogno di omologare il livello di tutte le componenti del gruppo”. Lei è allo Zagarolo Sports Academy già dalla passata stagione: “Fino a un anno e mezzo fa avevo praticato il nuoto e anche un po’ di danza. Ma mio padre Marco, che tra l’altro giocava a pallavolo da ragazzo, mi ha spinto a provare questa disciplina e me ne sono innamorata. Tra l’altro mio padre sta facendo anche il dirigente del gruppo e questo non può che farmi piacere”. Lo Zagarolo Sports Academy ha dimostrato di seguire con grande attenzione il percorso di crescita di queste ragazze: “La filosofia del club è chiara: punta tanto sui giovani sia nel settore maschile che nel femminile e ci sta sempre vicino senza farci mancare nulla”.