Zagarolo Sports Academy, la serie C maschile è in finale di Coppa Lazio

Zagarolo (Rm) – La serie C maschile dello Zagarolo Sports Academy è in finale di Coppa Lazio. I ragazzi di coach Emanuele Scalabrella, dopo aver vinto 3-0 la gara d’andata, ha ceduto per 3-1 (25-18, 25-20, 20-25 e 25-17) nel match di ritorno disputato ieri sul campo della Saet, ma ha comunque ottenuto il pass per l’ultimo atto della competizione: “Avevamo bisogno di conquistare un set e lo abbiamo fatto nel corso del terzo parziale – dice il martello classe 2001 Manuel Madaro – Siamo molto felici di aver ottenuto questo traguardo, giocare una finale è molto stimolante”. Intanto la squadra di coach Emanuele Scalabrella vive un buon momento anche in campionato. Sabato scorso gli zagarolesi si sono imposti per 3-0 (21-25, 16-25 e 21-25) sul campo della Roma 7. “Abbiamo avuto qualche momento di tentennamento, ma in generale abbiamo sempre tenuto in pugno la partita e alla fine abbiamo vinto piuttosto comodamente” dice Madaro che poi fa una riflessione sulla situazione di classifica dello Zagarolo Sports Academy: “Al momento siamo al quarto posto, ma la classifica è cortissima e il Green Volley primo è a tre lunghezze di distanza. Pian piano questa squadra sta raggiungendo la giusta intesa, d’altronde il gruppo è composto da elementi della “vecchia guardia” e altri che sono arrivati in questa stagione. Abbiamo un obiettivo comune che è quello di andare in serie B”. Madaro parla del rapporto con coach Scalabrella: “Mi aveva allenato da più piccolo e ritrovarlo mi ha dato sicurezza. Ho un buon rapporto con lui e sto avendo spazio in un campionato difficile come quello di serie C”. Il martello è un prodotto purissimo del volley zagarolese: “Ho cominciato a giocare qui undici anni fa e ho vissuto le varie gestioni di questa società. Da un paio d’anni al timone ci sono la presidentessa Petra Prgomet e il direttore tecnico Dario De Notarpietro che vogliono riportare questa piazza su ottimi livelli, lavorando tanto sui giovani”.