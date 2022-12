Zagarolo Sports Academy, Giuliani: “Club crede tanto nei giovani”

Zagarolo (Rm) – La filosofia dello Zagarolo Sports Academy della presidentessa Petra Prgomet e del direttore sportivo Dario De Notarpietro è stata chiara fin dal primo momento: far crescere i ragazzi del territorio e provare a portarli a fare importanti campionati di prima squadra. E’ il percorso che ha fatto anche l’opposto classe 2006 Flaminia Giuliani che, a dispetto della giovane età, si è ritagliata uno spazio nella serie C e al contempo anche nell’Under 18 zagarolese. “Per me e altre compagne questa è un’esperienza davvero importante che può aiutarci a crescere più velocemente. Confrontarsi con atlete di alto livello è sicuramente positivo, ma noi dobbiamo metterci il massimo dell’impegno sia durante gli allenamenti che nelle partite. Dobbiamo imparare a non abbatterci facilmente come accaduto in questa prima parte di stagione: sappiamo che possiamo incontrare delle difficoltà, ma dobbiamo saper reagire”. La prima squadra femminile dello Zagarolo Sports Academy è alla ricerca della sua prima vittoria stagionale, ma sabato scorso nel match casalingo coi Lupi di Marte ha sfiorato la conquista di qualche punto: “Siamo partite molto bene vincendo il primo set, poi abbiamo ceduto nel secondo col punteggio di 31-33 e a quel punto abbiamo un po’ mollato con le avversarie che hanno portato a casa la vittoria” racconta la Giuliani che descrive in modo più generale le caratteristiche del gruppo. “In organico ci sono diverse ragazze nate nel 2005, 2006 e 2007 e quindi è normale avere qualche difficoltà nel fare risultato. Praticamente siamo tutte al primo anno di serie C, ma proviamo a migliorare anche grazie ai preziosi consigli di coach Daniele Sarnataro con cui abbiamo un ottimo rapporto”. Diverso il discorso in Under 18: “Abbiamo vinto l’unica partita disputata, possiamo dire la nostra” dice la Giuliani che gioca a pallavolo da otto anni e da quattro è a Zagarolo: “Questo club crede fortemente nei giovani e ha preso tecnici molto preparati per farci crescere in fretta”.