Zagarolo Sports Academy, De Marzi: “Mi piace il progetto giovani del club”

Zagarolo (Rm) – Rappresenta in pieno quella che è la filosofia dello Zagarolo Sports Academy. Gabriele De Marzi, schiacciatore classe 2006, è uno dei prospetti migliori del vivaio del club prenestino e da questa stagione è in pianta stabile nell’organico della serie C maschile. “L’anno scorso ho fatto qualche allenamento con la prima squadra, poi alcune convocazioni e infine l’esordio. Quest’anno sono ancor più coinvolto, coach Simone Cerro mi dà spazio e io cerco di ripagare la fiducia sua e della società. Col tecnico c’è un buon rapporto, è un allenatore preparato con cui si può parlare tranquillamente”. De Marzi è cresciuto pallavolisticamente a Zagarolo e questo è il suo quinto anno qui: “Sono legato a questo ambiente e il progetto della presidente Petra Prgomet sui ragazzi e le ragazze mi affascina e sono convinto che favorisca la mia crescita. Lunedì scorso per la prima volta sono stato convocato nel Cqr che si è radunato proprio a Zagarolo e sicuramente questo è motivo d’orgoglio per il sottoscritto”. Intanto De Marzi, che gioca anche in prestito con l’Under 17 Eccellenza della Fenice, si sta togliendo delle belle soddisfazioni assieme ai suoi compagni di squadra della serie C maschile dello “Zaga”: “Nell’ultimo turno abbiamo vinto 3-0 contro l’Armundia Virtus Roma. E’ stata una partita piuttosto dominata, come dimostrano anche i parziali abbastanza netti con cui abbiamo chiuso. Nel secondo set abbiamo corso qualche rischio in più nella parte finale, pur rimanendo sempre avanti nel punteggio”. Dopo tre sconfitte in apertura, la serie C maschile adesso corre: “Abbiamo reagito ad un inizio non brillante e ora veniamo da tre successi consecutivi. La squadra è nuova e quindi ci voleva un periodo di “rodaggio” inevitabile per conoscerci meglio anche se sappiamo che c’è ancora tanto da lavorare. Il progetto del club sulla prima squadra maschile prevede il salto di categoria nel giro di due stagioni: quest’anno, forse, è complicato riuscire ad anticipare i tempi, ma vogliamo comunque provare a stare in alto”.