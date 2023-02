Zagarolo Sports Academy, la dirigente Antonacci: “Gruppi Under 12, 13 e 14 stanno crescendo”

Zagarolo (Rm) – E’ stata prima pallavolista e poi allenatrice. Dopo alcuni anni di lontananza dalla disciplina, Tania Antonacci non ha resistito al “richiamo” del volley e dall’avvento della presidentessa Petra Prgomet e del direttore tecnico Dario De Notarpietro è entrata nello staff dirigenziale dello Zagarolo Sports Academy. Attualmente segue i gruppi femminili Under 12 (che gioca sia nel 6x6 che nel 4x4), Under 13 Elite e Under 14 promozionale. “Di fatto parliamo di un gruppo unico che sta disputando vari campionati – spiega la Antonacci – L’anno scorso queste ragazze non avevano affrontato gare ufficiali, mentre quest’anno si sono “tuffate” nella pallavolo agonistica, mettendo in mostra una crescita evidente e confrontandosi in campionati tosti come l’Under 13 Elite. A mio modo di vedere devono ancora acquisire una mentalità agonistica, ma sono molto legate tra loro, si allenano tanto e fanno poche assenze. Anche per quanto riguarda il gruppo dei genitori, c’è un clima costruttivo e collaborativo, poi la società è molto aperta ai suggerimenti”. Lo Zagarolo Sports Academy sta ottenendo una credibilità importante sul territorio: “La società ha idee interessanti, ma è chiaro che serve il sostegno dell’amministrazione e di altre componenti per riuscire a fare bene. Se convergono gli interessi di tutti si possono fare buone cose anche perché questa è una piazza che comunque ha una certa cultura pallavolistica”. La Antonacci fa un passo indietro per raccontare com’è nato il suo impegno nello Zagarolo Sports Academy: “Mia figlia Elena è venuta a giocare qui due anni fa e il club mi ha chiesto la disponibilità. Siccome ho una grande passione per la pallavolo ho accettato con entusiasmo e sto cercando di dare il mio contributo a livello dirigenziale”.