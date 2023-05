Volleyrò Casal De’ Pazzi: dopo il successo dello scorso anno tornano gli Academy Day

Il Volleyrò Casal De’ Pazzi riapre le proprie porte al talento. Dopo il grande successo della passata stagione, ripartono gli ACADEMY DAY della società romana dedicati alle ragazze nate tra il 2010 e il 2013 che si svolgeranno nelle date del 3 e 10 giugno al PalaVolleyrò di Via Roberto Rossellini 19. In entrambi i casi, le giornate si svolgeranno dalle 9:30 alle 12:30, con una suddivisione delle partecipanti in due gruppi distinti:

Le classi 2010-2011 entreranno nel vivo dalle 9:30 alle 11

Le giocatrici degli anni 2012 e 2013 dovranno attendere dalle 11 alle 12:30

Per qualsiasi informazione si può contattare Alessandra al numero di telefono 3291940848 (anche Whatsapp). Il Volleyrò è una delle società ai vertici nazionali per quel che riguarda la formazione pallavolistica giovanile, a partire dall’ambito femminile. Ha una squadra che milita in Serie B1 e si è appena laureata vicecampionessa d’Italia per quel che riguarda la categoria Under 18. Cosa bisogna portare con sé per prendere parte all’Academy Day? L’elenco è il seguente: