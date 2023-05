Il Volleyrò Casal De’ Pazzi è pronto a giocarsi le sue chance per lo scudetto Under 18

Il campionato di Serie B1 di volley femminile è terminato già da una settimana, ma gli impegni del Volleyrò Casal De’ Pazzi non sono certo terminati. La formazione romana ha sfiorato i play-off promozione che avrebbero permesso di sognare l’A2 fino all’ultima giornata, ma ovviamente il bilancio complessivo non può che essere positivo. Ora può essere impreziosito da un traguardo sicuramente alla portata di una società così ambiziosa e vincente.

Proprio nelle ultime ore il Volleyrò ha svolto l’ultimo test amichevole contro una formazione americana, quella dell’Università del Texas Tech Volleyball. L’impegno è stato utile per provare gli ultimi schemi prima della partenza delle ragazze per le Finali Nazionali Under 18. Con l'arrivo di Ilaria Batte e Lisa Esposito, direttamente dal Club Italia, dove hanno concluso la stagione in Serie A2, il gruppo è ora al completo e domani mattina partirà per Vibo Valentia. La città calabrese è la sede scelta per le fasi finali del torneo che assegnerà lo scudetto giovanile, un obiettivo a cui il Volleyrò tiene moltissimo.

A sfidarsi nelle finali saranno 27 squadre: la migliore di ognuna delle 21 regioni d’Italia più le migliori sei in assoluto del ranking. Dei cinque gironi, tre si disputeranno a Vibo (PalaMaiata, PalaValentia e PalaBorsellino), uno a Pizzo e uno a Filadelfia. In casa Volleyrò c’è voglia di riscattare la sconfitta nella finalissima dello scorso anno, quando le giovani romane furono battute dall’Imoco San Donà, altra formazione che ha militato quest’anno nella Serie B1.