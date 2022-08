Volleyrò Casal De’ Pazzi e Jenco Volley School insieme per valorizzare le migliori atlete

È stata ufficializzata con grande orgoglio una collaborazione pallavolistica di assoluto livello: per la stagione 2022-2023 il Volleyrò Casal De’ Pazzi e la Jenco Volley School Viareggio daranno il via ad un importante accordo di partnership, basato sia sul confronto reciproco tra organi societari e staff tecnici, sia sulla valorizzazione di giovani pallavoliste in chiave futura.

Società leader in Italia nel settore giovanile femminile, il Volleyrò è diventato negli ultimi anni un punto di riferimento d’élite nazionale, quale fucina di talenti che possiamo apprezzare in Serie A o nelle varie Nazionali Under e Senior Grazie ad un confronto attivo tra Dirigenza e Staff Tecnico, per crescere, migliorare e farsi conoscere maggiormente a livello societario, l’accordo avrà come obiettivo principe quello di provare nel tempo ad individuare e far crescere giovani talenti con caratteristiche importanti, che potranno avere l’opportunità di scendere nella Capitale per essere visionate dallo Staff Tecnico del Volleyró.