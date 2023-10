Il Volleyrò Casal De’ Pazzi fa incetta di premi e riconoscimenti alla festa della pallavolo laziale

Grande festa della pallavolo laziale, organizzata dalla Fipav regionale per premiare le eccellenze del volley locale. Il Volleyrò Casal De’ Pazzi ha fatto la sua bella figura, collezionando premi e riconoscimenti. L’Under 16 è stata premiata per lo scudetto vinto al termine dell'ultima stagione, a Catania: Carola Bonafede e Arianna Bovolenta sono state segnalate per l'oro conquistato dalla Nazionale Under 17 agli Europei di categoria, senza dimenticare che il club romano si è aggiudicato il Gran Premio Giovani, il Marchio di Qualità Argento e il Premio Speciale per i 40 anni di affiliazione.

Tanto entusiasmo anche per le ragazze trionfatrici al Trofeo delle Regioni, tra cui sette sono atlete del Volleyrò stesso: Alexandra Baleva, Letizia Feriozzi, Martina Franchini, Vanessa Hernandez, Nicole Mastrangelo, Sara Mori e Layla Viti. A rappresentare questi colori così gloriosi c'erano il presidente Luigi Caruso, che quest'anno festeggia i vent'anni di presidenza e Osvaldo Hernandez, leggenda cubana e parte integrante dello staff tecnico, osannato per lo scudetto vinto con la Piaggio Roma nel 2000. Qualche anno fa uno spot commerciale faceva leva su un messaggio chiaro e preciso: “basta la parola”. Sono le stesse tre parole che si possono pronunciare quando viene tirato in ballo il nome Volleyrò.