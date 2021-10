Volleyrò, con Clementina 2020 la storia si ripete: 3-0 per le marchigiane

Un palasport di Moie al massimo della capienza possibile ha fatto da sfondo all’esordio nel campionato di B1 delcontro la. Purtroppo le cose non sono andate come previsto per la formazione romana che si è arresa al termine di tre set e dopo un inizio non molto promettente. Le due squadre si erano già affrontate nelle semifinali promozione dello scorso campionato con il successo dellae purtroppo la situazione si è ripetuta.

Va comunque ricordato che in questa categoria si è scelto di far giocare il gruppo Under 18, che soltanto nell’ultima settimana ha potuto lavorare a ranghi completi con il rientro delle tre vice campionesse del mondo Under 18, vale a dire Batte, Bellia e Viscioni. Il primo set non ha avuto storia ed è terminato 25-12 per le marchigiane, nonostante il tentativo di coach Ebana di trovare qualche soluzione alternativa in panchina. Nel secondo parziale Volleyrò si è ricordata di essere una squadra di tutto rispetto, cercando di imporre il proprio gioco.

Gli scambi sono stati lunghi e di livello, con una rimonta importante che non ha evitato comunque la vittoria di Clementina per 25-23. Nel terzo set le due formazioni sono tornate in campo consapevoli della posta in palio, sfoderando la loro migliore pallavolo, con scambi molto belli e combattuti. L’ha spuntata nuovamente la Battistelli Termoforgia che ha tenuto a distanza Volleyrò fino al 25-21 conclusivo. Questo il tabellino del match:

Battistelli Termoforgia – Volleyrò Casal De’ Pazzi: 3-0 (25-12, 25-23, 25-21)

Battistelli-Termoforgia: Gallazzo 5, Gotti 13, Spadoni 7, Pomili 10, Soleti 12, Rossi 7, Zannini, Valoppi (L), Cardoni, Pizzichini, Polezzi. All. Secchi

Volleyrò Casal Dè Pazzi Roma: Batte, Bellia, Cabassa, Atamah, Mariani, Viscioni, Di Mario (L), Zuliani. All Ebana.