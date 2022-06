Volleyrò Casal De' Pazzi, la fine gloriosa del ciclo di una spettacolare Under 18

Pochi giorni fa si sono concluse le Finali Nazionali Under 18 del volley femminile. A Verona è andata in scena la finalissima tricolore per assegnare uno scudetto tanto ambito e l’Imoco si è aggiudicato la partita con un 3-1 molto combattuto sul Volleyrò Casal De’ Pazzi. I parziali parlano chiaro (24-26, 25-23, 30-28, 25-8), è stato un match davvero appassionante. La formazione romana si è piegata dunque nella gara che valeva lo scettro più importante, una sconfitta che comunque non ha pregiudicato di certo il giudizio di un ciclo giovanile sicuramente tra i più positivi della storia della società, quello delle 2004, che tanti successi ha portato in gloria, a cominciare dal titolo nazionale Under 14 del 2018. Va ricordato comunque che per il Volleyrò si tratta dell'ottava finale consecutiva nella categoria Under 18. La prossima stagione in B1 vedrà impegnata una nuova Under 18, nella speranza che possa assicurare gli stessi risultati e l’identica passione mostrata da queste ragazze.