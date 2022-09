Volleyrò Casal De’ Pazzi, Brunella Fusco si presenta: “Puntiamo allo scudetto”

Ultimo allenamento della settimana prima di un meritatissimo weekend di riposo per i gruppi Under 16 e 18 del Volleyrò Casal De’ Pazzi. È stata dunque l’occasione giusta per conoscere un'altra nuova giocatrice che è venuta per completare il roster della formazione romana. Si tratta della giovane schiacciatrice, ex Luvo Barattoli Arzano, Brunella Fusco.

Ecco cosa ha detto in merito al suo inizio nella Capitale: “Le prime impressioni sono state incredibili, mi sono trovata benissimo, spero che almeno per la fine di questa stagione riusciremo a ottenere tante vittorie e soprattuto a conquistare lo scudetto. Conoscevo la maggior parte delle compagne, il duro lavoro non mi impressiona, so che sono chiamata a spingere forte e non mi tirerò indietro”. Lo scorso anno si è messa in mostra appunto ad Arzano e conosce molto bene il campionato di B1, dunque metterà a disposizione delle compagne un’esperienza più che preziosa.