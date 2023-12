Il Volleyrò Casal de’ Pazzi si tinge d’azzurro: ben 6 atlete convocate dall’Under 20 e Under 18

Una conferma ulteriore dell’ottimo lavoro svolto, se mai ce ne fosse stato bisogno. Il Volleyrò Casal de’ Pazzi è una delle principali società italiane per quel che riguarda la crescita dei talenti della pallavolo femminile. Ne è arrivata una chiara testimonianza in occasione delle convocazioni da parte di due nazionali, l’Under 20 e l’Under 18, visto che ben sei atlete che vestiranno la maglia azzurra fanno parte del club romano. Entrando maggiormente nel dettaglio, la Nazionale Under 20 femminile si radunerà lunedì 18 dicembre al Centro federale Pavesi di Milano per uno stage in vista del Torneo Wevza in programma dal 3 al 7 gennaio 2024 a Ragusa.

Il torneo in Sicilia metterà in palio un posto per i Campionati Europei di Categoria che si giocheranno nel mese di agosto del prossimo anno in Bulgaria e Irlanda. Per questa sessione di lavoro al Pavesi, che si concluderà il 23 dicembre, il tecnico federale Gaetano Gagliardi ha convocato 15 giocatrici: Safa Allaoui, Erika Esposito, Silene Martinelli, Adji Ndoye (Volleyrò CDP Roma), Ilaria Batte, Arianna Gambini, Giorgia Amoruso, Maia Carlotta Monaco, Aurora Micheletti (Club Italia), Irene Mescoli (Sc.Pall. Anderlini), Aurora Del Freo (Agil Volley SSD), Noemi Despaigne (Volley 2.0 Crema), Merit Adigwe (Imoco Volley), Gaia Moroni (G.s Fo. Co L. Volley Legnano), Dalila Marchesini (Imoco Volley).

La preparazione della Nazionale under 18 femminile in vista del Torneo Wevza in programma dal 3 al 7 gennaio a Herentals (BEL) che vale la qualificazione per i prossimi Campionati Europei di categoria, prevedrà un collegiale in programma dal 18 al 23 dicembre presso il Centro Pavesi FIPAV di Milano. Per la sessione di lavoro il tecnico federale Michele Fanni ha convocato 18 atlete: Asia Spaziano, Beatrice Spada, Stella Cornelli (Sc.Pall. Anderlini), Caterina Schillkowski (Volley Academy Piacenza), Vanessa Hernandez Suarez, Carola Bonafede (Volleyrò CDP Roma), Caterina Peroni, Ludovica Tosini, Stella Caruso, Rebecca Aimaretti, Giulia Colleoni, Perla Massaglia, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari (Club Italia), Gaia Novello, Elisa Corbanese, Sofia Moroni (Imoco Volley), Veronica Quero (Team Conegliano Volley).