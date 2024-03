Volleyrò Casal De’ Pazzi, è l’anno giusto per conquistare la Serie A?

Terzo posto in classifica, a una sola lunghezza dal secondo. È questo il bilancio provvisorio del Volleyrò Casal De’ Pazzi nel campionato di B1 (girone D), a conferma di una stagione esaltante e che potrebbe portare a un traguardo storico. La giovanissima formazione romana (tutte le giocatrici sono classe 2006 e 2007) può ambire senza problemi ai play-off promozione che metteranno in palio la Serie A2, come si è intuito molto bene nell’ultimo match di campionato disputato ieri.

La squadra di coach Cristofani ha rimontato la Clementina 2020, prolungando la propria striscia positiva, visto che l’ultima volta che queste ragazze non sono riuscite a prendere neanche un punto nel campionato in corso risale allo scorso 2 dicembre. Il 3-2 del PalaScozzese è stato frutto in particolare delle prestazioni monstre di Amélie Vighetto (ben 30 punti a referto per lei) e di Erika Esposito (20 le prodezze). Mai come stavolta si ha la sensazione di poter vedere questa formazione competere per la seconda categoria nazionale.

Il Volleyrò ha fatto la storia in questo senso nel 2016, centrando l’A2 grazie a un gruppo ambizioso e ben amalgamato, formato da atlete che ora giocano stabilmente in A1 (Martina Ferrara e Giulia Melli, in particolare, sono entrambe nelle rosa della Roma Volley Club). In quel caso ci fu poi la rinuncia all’iscrizione, quindi a distanza di otto anni si può provare a rifare la storia. A partire dal prossimo 17 aprile, quando il club capitolino tornerà in campo per affrontare la capolista del proprio girone, la FGL Castelfranco, il match giusto per rafforzare la candidatura alla Serie A.