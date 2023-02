Pallavolo e scuola: lo storico Volley Scuola Trofeo Acea celebra trent'anni

In occasione del suo trentennale torna il Volley Scuola-Trofeo Acea lo storico torneo che celebra lo stretto legame fra la pallavolo e il mondo della scuola.

L'evento organizzato dalla FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo) Lazio in sinergia con Acea torna dopo tre anni di stop causa pandemia e vedrà impegnati da febbraio ad ottobre professori e alunni (delle superiori del Lazio) in un percorso che dalle palestre scolastiche si sposterà sulle spiagge, grazie al Beach Volley Scuola fino ad abbracciare il Sitting Volley Scuola per normodotati e studenti con disabilità.

Martedì 14 febbraio prenderà il via il torneo che tornerà a disputarsi dopo tre anni di stop causa Covid. Saranno impegnate 179 squadre, divise nelle categorie Junior (massimo 2 atleti tesserati in società di pallavolo per ciascun team) e Open (nessun limite), maschili e femminili.

Il progetto unisce dunque lo sport e la passione per il pallavolo ma anche valori sociali come la salvaguardia dell’acqua, il rispetto dell’ambiente, la carta olimpica, la lotta alle devianze e al bullismo.

All'interno di Volley Scuola-Trofe Acea troveranno spazio anche dei seminari di cittadinanza attiva e ai concorsi paralleli che mettono in gioco il lato artistico dei giovani. I sei seminari in presenza e registrati sono stati pensati in relazione con alcune Giornate Mondiali legate a temi sociali molto sentiti. Saranno la base didattica alla quale gli studenti potranno ispirarsi per la partecipazione ai concorsi, la cui premiazione è prevista nell’ultima settimana di maggio, lasso di tempo in cui troveranno spazio anche le finali del torneo. Ecco il calendario dei seminari: