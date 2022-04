Volley Club Frascati, Russi: “Bello giocare ora una partita fondamentale”

Frascati (Rm) – L’Under 16 femminile Eccellenza del Volley Club Frascati si sta preparando per una delle gare più importanti della stagione. Ancora non c’è una data precisa, ma le tuscolane guidate da coach Simone Iovino hanno chiuso la prima fase del campionato al sesto posto e ora dovranno giocare la prima gara del tabellone finale. Una partita che varrà doppio perché metterà in palio anche la conferma nella categoria d’Eccellenza: “Sono le gare che mi piace giocare di più – dice con un piglio combattivo il libero classe 2006 Giulia Russi – Credo che il nostro gruppo abbia tutte le potenzialità per affrontare al meglio un match in cui serviranno capacità tecnica e personalità”. La Russi approfitta per tracciare un bilancio della prima fase di campionato: “Questo è un gruppo molto rinnovato e tra l’altro alcune ragazze hanno provato ruoli diversi. Ci aspettavamo di avere delle difficoltà e sapevamo di dover lottare ogni partita. Pian piano la consapevolezza è cresciuta, anche se nel finale c’è stata una piccola flessione anche a causa di alcuni problemi col Covid”. La Russi, arrivata dal Volley Friends, è ormai da tre anni al Volley Club Frascati: “Mi trovo benissimo con queste compagne, credo di poter dire che siamo più unite rispetto all’anno scorso. E avere un gruppo compatto può essere fondamentale anche in campo”. Con lo stesso nucleo di ragazze, il Volley Club Frascati ha deciso di disputare anche il campionato di serie D: “Personalmente già mi ero affacciata in questa categoria dalla passata stagione. Per ragazze giovani come noi un’esperienza di questo tipo è davvero preziosa: sappiamo di dover lavorare tanto e confrontarci con avversarie più esperte. Questo ci aiuta a crescere più rapidamente”.