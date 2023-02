Volley Club Frascati, Zampana: “Col Ladispoli ottima prestazione di squadra”

Frascati (Rm) – L’Under 19 maschile del Volley Club Frascati ha fatto un primo passo verso la finale. Nel match d’andata delle semifinali giocato ieri sul campo amico, i ragazzi di coach Francesco Antonazzo si sono imposti per 3-1 sul Ladispoli. Ad analizzare la sfida è Fabio Zampana, opposto classe 2006 (che talvolta è stato impiegato anche da martello). “E’ stata una partita tosta, esattamente come pensavamo. La squadra avversaria è indubbiamente un team di spessore e conta su un paio di elementi di ottima qualità, ma noi abbiamo sfoderato un’ottima prestazione. Siamo stati bravi a vincere i primi due set, poi abbiamo perso il terzo facendo molti errori in battuta e quello è sicuramente il rammarico maggiore perché vincere 3-0 ci avrebbe messo nelle migliori condizioni in vista del match di ritorno della prossima settimana dove non avremo il nostro palleggiatore per un impegno scolastico. Anche io ho avuto un problema alla caviglia, continuando a giocare comunque, ma spero di superarlo nei prossimi giorni. Non avevamo mai incrociato il Ladispoli durante la stagione, ma ora abbiamo le idee più chiare. Nel ritorno, l’obiettivo è quello di fare meno errori possibili perché quelli rischiano di complicarci i piani”. L’Under 19 tuscolana era partita comunque con buone aspettative: “Il gruppo ha qualità e sapevamo di poter fare bene – rimarca Zampana - Poi alcuni infortuni, tra cui quello di mio fratello Alessio che in questo momento è out, ci hanno un po’ condizionato e abbiamo avuto qualche alto e basso durante la stagione. Ai quarti, comunque, siamo riusciti ad eliminare una compagine valida come la Fenice, perdendo 3-2 fuori casa e poi rimontando al ritorno grazie al successo per 3-1”. Tra i fautori della crescita di questi ragazzi c’è indubbiamente coach Antonazzo: “Con me ha instaurato un buonissimo rapporto sia fuori che dentro il campo e lo stesso vale per tutta la squadra. Mi sta insegnando tante cose e mi ha dimostrato grande fiducia dandomi spazio in un campionato importante come la serie C, non posso che ringraziarlo”.