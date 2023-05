Volley Club Frascati, Zampana: “Col Cerveteri per chiudere al meglio questa stagione”

Frascati (Rm) – Un’altra vittoria per la serie C maschile del Volley Club Frascati. I ragazzi di coach Francesco Antonazzo si sono imposti per 1-3 (28-26, 17-25, 15-25 e 12-25) sul campo del Pianeta Volley Aprilia, fanalino di coda del girone. E’ il martello classe 2004 Alessio Zampana a commentare la sfida: “Nel primo set siamo stati disordinati, forse c’è stata un po’ di ansia da prestazione, ma sicuramente non abbiamo avuto il giusto approccio mentale e in campo c’è stata poca comunicazione. Dopo, però, abbiamo recuperato la giusta brillantezza mentale e tecnica e ci siamo andati a prendere i tre punti con una buona prestazione”. Zampana è stato giudicato come il migliore in campo dei frascatani dallo stesso coach Antonazzo: “Sono contento che il tecnico abbia valutato la mia prestazione in modo positivo. D’altronde arrivo da un lungo stop che mi ha tenuto lontano dal campo da fine gennaio: non mi era mai capitato di stare così tanto tempo fuori ed è stata dura. Ora ho ripreso completamente, ma devo recuperare un po’ di tono muscolare”. Il giovane martello, comunque, parla dello spirito di squadra propositivo che si è creato all’interno del gruppo: “C’è il giusto feeling tra i ragazzi più esperti e quelli più giovani, personalmente mi trovo molto bene con tutti i compagni di squadra. Inoltre giocare in un campionato di ottimo livello come la serie C mi ha fatto crescere tanto sia a livello tecnico che mentale, il potersi confrontare con atleti più grandi e più forti è sicuramente importante”. Nel prossimo turno la serie C maschile del Volley Club Frascati ospiterà Cerveteri: “Un avversario tosto visto che occupa la quinta posizione. Ma sarà l’ultima partita di campionato e ci metteremo tutta l’anima e la maggiore determinazione possibile per muovere ancora la classifica”. Poi sarà tempo di pensare al futuro: “Questa è stata veramente un’annata sfortunata visti i tanti problemi fisici che ci hanno condizionato, ma siamo comunque riusciti a centrare una tranquilla salvezza. Questo gruppo può rappresentare una buona base in vista del prossimo campionato”.