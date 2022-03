Volley Club Frascati, Vainiglia: “Possiamo ancora arrivare alla seconda fase”

Frascati (Rm) – L’Under 19 femminile del Volley Club Frascati sembra avere una consapevolezza diversa. Le frascatane sono reduci da un bel successo esterno col Ciampino, scavalcato anche al terzo posto in classifica (anche se con una gara giocata in più). Un bello 0-3 frutto di una prestazione attenta e determinata, come dimostrano anche i parziali: il doppio 20-25 del primo e del terzo set che ha fatto il paio con il 18-25 del secondo. A parlare della sfida e soprattutto del momento delle tuscolane è la palleggiatrice classe 2004 Asia Vainiglia: “Non siamo partite benissimo all’inizio della stagione per una serie di problemi, ma ora la squadra ha trovato una certa stabilità e migliora partita dopo partita, dimostrando di crescere anche dal punto di vista dello spirito di gruppo. Ci limita ancora qualche calo di concentrazione su cui dobbiamo lavorare, ma ad esempio a Ciampino abbiamo risposto bene quando siamo andate sotto nel punteggio nella prima fase dei set. Inoltre mancavano alcune giocatrici importanti per la squadra, ma chi ha giocato lo ha fatto nel migliore dei modi”. L’Under 19 femminile frascatana ha un obiettivo chiaro in testa, come sottolinea la Vainiglia: “Innanzitutto dobbiamo impegnarci al massimo nelle tre partite che ci restano da giocare in questa prima fase: se riuscissimo a vincerle, probabilmente potremmo accedere alla seconda fase del campionato come migliore terza dei tre gironi della categoria. Ci crediamo e vogliamo riuscirci”. Nel prossimo turno, in programma il 23 marzo prossimo, c’è proprio la sfida di ritorno col Ciampino che sarà uno snodo fondamentale. La chiusura della giovane palleggiatrice, invece, riguarda il suo percorso personale nel mondo della pallavolo: “Ho giocato sei anni al Volleyro’, poi mi sono fermata per un paio di stagioni a causa di un problema al ginocchio e da quattro sono qui al Volley Club Frascati dove mi trovo molto bene. Sono il capitano dell’Under 19 e l’anno scorso lo ero dell’Under 17, inoltre sono da qualche mese nel giro della serie C grazie alla quale sto facendo un’esperienza preziosa e divertente”.