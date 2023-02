Volley Club Frascati, Vagnoni: “Vogliamo fare bene anche nella seconda fase”

Frascati (Rm) – Una buona prima parte di stagione per l’Under 19 maschile del Volley Club Frascati. I ragazzi di coach Francesco Antonazzo e Alessia Sadori hanno concluso la prima fase di campionato in vetta al loro girone. “Abbiamo perso per 3-2 la partita d’esordio contro il Monterotondo – racconta l’opposto classe 2005 Raffaele Vagnoni – Quel k.o. è stato figlio di una squadra rinnovata che aveva conosciuto da poco il nuovo allenatore e che aveva qualche elemento non al meglio della condizione. Da quel momento abbiamo capito meglio il livello del girone e ci siamo conosciuti di più, ottenendo nove vittorie consecutive (di cui solo una per 3-2 contro la Fenice, ndr). Nel corso del tempo siamo migliorati molto, ora ci sono maggiore determinazione e sicurezza. Nella seconda fase dovremo continuare a crescere e prepararci per la D (che viene affrontata praticamente con lo stesso gruppo, ndr), ma vogliamo confermare la prima posizione nella nostra categoria”. Vagnoni ha affrontato un cambio di ruolo in questa stagione: “Fino all’anno scorso avevo sempre fatto il libero: è stato coach Antonazzo, valutando anche la mia crescita fisica, a cambiarmi posizione e a propormi di fare l’opposto, un ruolo che da sempre è il mio preferito. Inizialmente c’è stato un po’ di timore nell’affrontare il nuovo ruolo, poi mi sono adattato e ora sono completamente calato nella parte. In qualche caso ho anche fatto il martello”. Vagnoni è un elemento fisso del gruppo della serie D: “Gioco in pianta stabile in quel campionato come tanti altri miei compagni dell’Under 19, mentre quest’anno sono stato convocato una volta con la serie C anche se non sono entrato. Sicuramente la speranza di poter fare l’esordio con la prima squadra entro la fine della stagione c’è, poi saranno i tecnici e il campo a decidere”. D’altronde l’allenatore della prima squadra maschile del Volley Club Frascati è sempre Antonazzo: “Da subito mi ha aiutato molto nel farmi acquisire sicurezza in campo, il rapporto con lui e con la Sadori è molto buono” conclude Vagnoni.