Volley Club Frascati: la soddisfazione di Iovino

Frascati (Rm) – E’ terminato con una bella vittoria interna su Lupi di Marte (3-0) il campionato della serie C femminile del Volley Club Frascati: “Nell’ultima sfida – dice coach Simone Iovino – abbiamo battuto una squadra che all’andata ci aveva rimontato dal 2-0 al 2-3. Le ragazze sono scese in campo molto motivate e cariche e l’hanno spuntata”. Il tecnico traccia il bilancio di un’annata decisamente positiva: “Abbiamo chiuso nel migliore dei modi un campionato di quelli da ricordare, che ci ha visti partire a settembre con l’obiettivo salvezza che sembrava già una pretesa alta. Molte persone non hanno creduto in noi e a giugno vedevano come una follia la volontà di ricostruire dalle macerie della scorsa stagione una serie C composta da atlete 2007, 2006 e altre atlete a cui semplicemente, forse, non era stata data la fiducia e l’occasione di mettersi in gioco e superare i propri limiti. Abbiamo concluso al quinto posto, con 44 punti e 15 vittorie, con atlete cresciute in maniera spropositata e che hanno formato un ambiente unico, un’oasi felice dove tutto ha girato: non senza difficoltà e attriti, ma con un gruppo di persone che hanno sempre messo il bene comune, l’obiettivo di squadra, davanti a quello singolo. Queste ragazze hanno dato tutto e si sono spinte sempre oltre senza scuse, dandomi fiducia massima fin dal primo allenamento senza perderla anche nei momenti in cui sarebbe stata la cosa più facile. Posso solo ringraziarle una per una per quello che mi hanno dato e per la possibilità che si sono date di guardare cosa ci fosse oltre i loro limiti. Metà di loro, tra l’altro, hanno fatto parte dell’Under 18 che ha raggiunto la semifinale provinciale. Il ringraziamento più grande è per coach Leonardo Camilli: un compagno di viaggio che mi ha sempre tollerato, aiutato, sostenuto e capito. Ho conosciuto e scoperto una gran persona”. La chiusura di Iovino è uno sguardo al futuro: “Questo gruppo è un’ottima base per la prossima stagione e con due o tre innesti si può anche guardare più in alto, anche se vorremmo pure aumentare il bacino delle Under 18 all’interno della rosa”.