Volley Club Frascati, Ditoma: “In questa categoria dobbiamo alzare il livello”

Frascati (Rm) – E’ quasi tutto pronto per il ritorno ufficiale del Volley Club Frascati nel massimo campionato regionale maschile. Accadrà sabato 16 ottobre quando la squadra tuscolana debutterà nel girone B dove è stata inserita assieme a Green Volley, Volley4Us, Intent Sport, Roma7, Serapo Volley Gaeta, Pallavolo Velletri, Fenice Roma, Pallavolo Tarquinia, Virtus Roma, Pianeta Volley e Pro Castelnuovo.

“Lo scorso anno abbiamo fatto una buon figura nel campionato di serie D, ma ora si alza ulteriormente il livello e serve uno sprint in più – dice il martello classe 1994 Tiziano Ditoma - Inoltre i campionati in epoca di pandemia sono sempre un po’ un’incognita e anche questa sarà una stagione particolare: non siamo ancora al 100%, ma ci faremo trovare pronti per il debutto”. Il gruppo della serie C maschile ha una importante base “over” a cui daranno un contributo prezioso anche i ragazzi provenienti dal settore giovanile: “Con un paio degli over ho giocato in passato – dice Ditoma - I giovani ci possono dare una mano se ci seguono. L’obiettivo della salvezza è quello di partenza, ma ogni volta il campionato è un mondo a parte e credo che bisogna comunque mirare sempre più in alto”.

Ditoma sa quali sono le difficoltà della serie C: “Ci ho giocato qualche stagione fa col Sempione e arrivammo ai play off facendo un grande campionato. Conosco diversi giocatori e alcune squadre di questo torneo, dovremo sudare per ottenere buoni risultati”. Il martello, che ha vinto un campionato di serie D con la Roma Otto, ha iniziato il terzo anno al Volley Club Frascati: “Mi trovo bene in questo ambiente, ci sono strutture importanti dove si può lavorare bene e fare un’ottima pallavolo”. Non resta che attendere i primi passi della formazione tuscolana nel massimo campionato regionale.