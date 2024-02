Volley Club Frascati, la serie C femminile vince la Coppa Lazio

Frascati (Rm) – La serie C femminile del Volley Club Frascati ha vinto il primo trofeo stagionale. Nella “final four” di Coppa Lazio tenutasi nello scorso fine settimana, le ragazze di coach Stefano Morini l’hanno spuntata battendo prima la Fenice e poi la Lazio Ves per 3-2. “Due partite tirate, iniziate malissimo – commenta il tecnico del team tuscolano – Abbiamo sbagliato l’approccio anche perché non siamo nel nostro miglior momento di forma e c’è qualche ragazza che sta recuperando la migliore condizione. Non abbiamo giocato bene, ma siamo contentissimi di aver ottenuto questo risultato che è frutto del lavoro di tutto il gruppo che ci ha consentito di arrivare fin qui. Inoltre abbiamo superato le squadre che sono attualmente prime negli altri due gironi e questo ci dà autostima. Siamo consapevoli, però, che per fare il salto di categoria dovremo riprendere a giocare meglio”. Il tecnico si sofferma sulla doppia rimonta: “Con la Fenice eravamo sotto prima 1-0 e poi 2-1, contro la Lazio addirittura 2-0. Questa squadra, però, è riuscita spesso a raddrizzare incontri nati male. È un gruppo forte a livello mentale e caratteriale”. Nell’atto conclusivo c’è stato anche il debutto di Sara Cortella che l’anno scorso ha giocato con la Libertas Martignacco in A2: “Si è inserita con grande entusiasmo nel gruppo e si è messa a disposizione con l’atteggiamento giusto. È decisamente un valore aggiunto per la nostra squadra” spiega Morini che poi torna immediatamente a concentrarsi sul campionato. “I festeggiamenti per la Coppa Lazio sono stati piacevoli, ma ora dobbiamo subito tornare sul pezzo perché vogliamo continuare a rimanere in vetta nel nostro girone. La prima partita del girone di ritorno è in programma sul campo della Poolstars e sarà una sfida molto impegnativa perché di fronte avremo una squadra giovane, ben allenata e che in casa ha dato fastidio a tutti. Ricominciamo con un vantaggio di cinque punti sulle due seconde e dobbiamo ricominciare a correre”.