Volley Club Frascati, Sara Cortella dalla A2 allo staff tecnico del club tuscolano

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati ha messo a segno un significativo “colpo” per lo staff tecnico della prossima stagione. Sara Cortella, banda romana classe 2002 che nelle ultime tre stagioni ha giocato con la Libertas Martignacco (club della provincia di Udine che milita nella A2), seguirà le giovani leve del club tuscolano. “Lo scorso 12 marzo ho subito la rottura del crociato anteriore, del menisco mediale e qualche frattura alla tibia della gamba sinistra – racconta la Cortella - Nel periodo di lontananza dai campi ho fatto il corso da allenatore prendendo il patentino: poco tempo fa ho sentito Sirio Abbruciati, tecnico del Volley Club Frascati e carissimo amico di famiglia che ha suggerito al presidente Massimiliano Musetti di inserirmi nello staff tecnico e di affiancarlo alla guida dei gruppi Under 14, Under 13 e Under 12. Relazionarmi con delle ragazze giovani sarà una bella esperienza: proveremo a farle crescere tecnicamente, ma al tempo stesso cercheremo di farle divertire. Sarà la prima volta per me: l’idea di fare l’allenatore è estremamente stimolante e poterlo fare in un ambiente ottimo e all’interno di una buonissima società è un’opportunità importante. Dovrei completare la riabilitazione e tornare in campo a gennaio, sperando di trovare squadra, ma nel frattempo mi tufferò molto volentieri in questa avventura. Se giocherò anche con la prima squadra del Volley Club Frascati? Col consenso della mia fisioterapista potrei fare qualche allenamento, ma la mia esperienza nel club tuscolano sarà legata al percorso da tecnico”. La chiusura della Cortella riguarda l’impatto che ha avuto col presidente Musetti: “Non ci eravamo mai presentati, ma lo conoscevo per averlo incrociato quando giocavo con il Volley Friends, società all’interno della quale sono cresciuta pallavolisticamente. Sicuramente si tratta di una persona con una mentalità pallavolistica aperta, disponibile e ambiziosa. Mi ha subito dimostrato una grande fiducia e cercherò di ripagarla”.