Volley Club Frascati, Sadori: “I ragazzi si stanno appassionando tanto”

Frascati (Rm) – Un’Under 15 maschile in continua crescita. Alessia Sadori, tecnico del Volley Club Frascati che segue da inizio stagione questi ragazzi, è decisamente contenta dei progressi fatti dal gruppo: “La squadra è composta da diversi elementi che sono al primo anno di pallavolo o che comunque da poco si sono avvicinati al nostro sport. Nella prima fase, quella del campionato “di categoria”, ci sono state difficoltà che avevamo preventivato, ma adesso molti di loro stanno giocando il torneo Under 17 “Favretto” sotto età e si stanno comportando davvero bene: il livello degli avversari è superiore e questo predispone i nostri ragazzi ad avere una concentrazione maggiore, anche se inevitabilmente c’è sempre qualche “black out” ogni tanto. Comunque hanno mostrato progressi evidenti e giocano una bella pallavolo e di questi due aspetti non possiamo che esserne soddisfatti. Adesso faranno le ultime due partite di questo campionato, poi si proseguirà fino a fine stagione con gli allenamenti e infine molti di loro parteciperanno ad un camp a Pescasseroli dal 9 al 27 luglio: un’esperienza molto utile per proseguire il loro percorso di crescita sportiva, ma anche a livello umano potrà lasciare qualcosa nel loro bagaglio”. Poi sarà tempo di pensare alla prossima stagione: “Molti di questi ragazzi continueranno a fare il campionato Under 15 per proseguire il loro percorso di crescita e togliersi soddisfazioni ancora maggiori rispetto a quest’anno, altri usciranno “anagraficamente” da questa categoria e altri ancora si sono comunque mostrati già pronti per la futura Under 17. La cosa importante è che continuino a lavorare come hanno fatto nel corso di tutta questa stagione: raramente hanno saltato un allenamento e di questo ringrazio anche le famiglie che hanno capito l’importanza di supportare la passione di questi ragazzi”.