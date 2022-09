Volley Club Frascati, capitan Pagliarini: “Partiamo con l’idea di fare i play off”

Frascati (Rm) – E’ una serie C maschile rinnovata quella del Volley Club Frascati che ha cominciato a preparare il campionato 2022-23. Tra i “punti di contatto” tra la vecchia e la nuova stagione c’è la presenza di Alessandro Pagliarini, centrale classe 1992 che porterà i gradi di capitano: “La fascia sarebbe stata di Tiziano Di Toma che però purtroppo ha avuto un infortunio abbastanza grave: spero torni presto, tutto il gruppo lo aspetta. E’ il mio terzo anno qui e, a maggior ragione essendo capitano, dovrò essere il collante tra i ragazzi nuovi (molti dei quali sono stati suoi ex compagni alla Roma 20, ndr) e quelli che stavano già qui. Sta nascendo un buon mix tra elementi esperti che già conoscono la categoria e altri più giovani ma con qualità pallavolistiche interessanti, ragazzi cresciuti nel vivaio del Volley Club Frascati e quindi molto attaccati all’ambiente: credo che si possa fare un buon campionato”. Le difficoltà non mancheranno, ma Pagliarini è fiducioso sulle prospettive della squadra tuscolana: “Sarà un torneo diverso rispetto all’anno scorso, probabilmente più tosto, ma partiamo con l’idea di fare i play off. La squadra c’è, serve tanto sacrificio e lavorare testa bassa: solo in questo modo potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. Nel girone dei frascatani ci saranno Marino Pallavolo, Isola Sacra, Rim Cerveteri, Acli Nfa Saet, Sempione, Virtus Roma, Volley Life, Pianeta Volley Aprilia Team, Cali Roma XIII, Athlon Club Ostia, Anzio Pallavolo e Jvc Civita Castellana. Tra i volti nuovi della prima squadra maschile del Volley Club Frascati c’è anche il coach Francesco Antonazzo, scelto dal presidente Massimiliano Musetti per valorizzare i talenti del settore giovanile tuscolano: “Conosco bene l’allenatore perché ho già lavorato con lui alla Roma 20. Si tratta di un tecnico di spessore, molto preparato e con diversi anni di esperienza alle spalle”. La chiosa di Pagliarini è sulla società: “Ho notato che il club sta mettendo un impegno non indifferente per fare in modo che l’annata inizi nella maniera giusta e questo è un altro aspetto importante”.