Volley Club Frascati, Nulli Moroni e il trionfo nella Winter Cup

Frascati (Rm) – Sono state festività dolcissime quelle dell’Under 14 e dell’Under 16 femminili del Volley Club Frascati. I due gruppi allenati da coach Alessandro Nulli Moroni hanno trionfato alla “Winter Cup”, manifestazione andata in scena a Civitavecchia dal 27 al 29 dicembre scorsi. Una prestazione molto importante da parte dei due gruppi tuscolani che hanno battuto in finale rispettivamente il Green Volley (nell’Under 14) e i padroni di casa dell’Asp Civitavecchia (nell’Under 16), in entrambi i casi col punteggio di 2-0. «E’ stata una prestazione più che positiva da parte delle ragazze – sottolinea coach Nulli Moroni – D’altronde facciamo dei campionati molto impegnativi in questa stagione, probabilmente anche superiori al loro attuale livello in special modo nell’Under 16 Eccellenza e nella serie D (in cui militano elementi di entrambi i gruppi, ndr), quindi vincere è stata una grandissima soddisfazione. Inoltre per molte ragazze è stata un’esperienza nuova: sono state in gruppo per tre giorni interi, dormendo e mangiando insieme. E personalmente erano anni che non mi divertivo in questo modo con la pallavolo”. Nulli Moroni conclude parlando più in generale del percorso stagionale delle due formazioni giovanili del Volley Club Frascati: “In realtà ormai si allenano in contemporanea e sono praticamente un gruppo unico, anche grazie alla crescita delle ragazze dell’Under 14. L’Under 16 è rientrata in extremis nella categoria d’Eccellenza e quindi sapevamo che sarebbe stata una stagione dura, ma l’obiettivo è cercare di ben figurare e crescere esattamente come in serie D. Per l’Under 14 che gioca in Elite il discorso è diverso: questo gruppo deve raggiungere la miglior posizione di classifica possibile, conta su alcune ragazze che vengono convocate nel Cqt con regolarità e può ambire a raggiungere le fasi finali del tabellone. Ci possiamo confrontare con tutte le avversarie con serenità e fiducia”.