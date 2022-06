Volley Club Frascati, Musetti: “Iovino direttore tecnico del femminile"

Frascati (Rm) – Il Volley Club Frascati vuole continuare ad essere protagonista nella scena pallavolistica regionale (e non solo). Il club del presidente Massimiliano Musetti, per bocca del suo presidente, annuncia alcune importanti novità in vista della stagione 2021-22: “Iniziando dal femminile, abbiamo affidato la direzione tecnica a Simone Iovino che nell’annata che sta per concludersi ha maturato una buona conoscenza di tutti i gruppi, portando avanti il lavoro come da programmi e dovendolo ora implementare. Nello staff tecnico del femminile possiamo annunciare l’importante accordo con Alessandro Nulli Moroni, ex allenatore dello United Volley Pomezia in serie B1. Com’è nato l’accordo con lui? Ci conosciamo da tempo e quando mi ha detto che sarebbe stato intenzionato a intraprendere una nuova avventura ci abbiamo messo pochissimo per trovare un’intesa. Per il Volley Club Frascati è stata una grossa opportunità in virtù del notevole bagaglio tecnico e di esperienza che si porta dietro Alessandro il quale collaborerà da vicino con Iovino. Nello staff, inoltre, continueranno ad esserci anche Leonardo Camilli, Fabio Consolini e Fabrizio Galdenzi che già facevano parte dei nostri allenatori in questa stagione”. La “distribuzione” dei tecnici sui vari gruppi verrà definita prossimamente, mentre è un po’ più chiara la situazione nel settore maschile. “Anche qui c’è una novità importante, ovvero l’arrivo del nuovo direttore tecnico Francesco Antonazzo – dice Musetti – Un allenatore di grande esperienza sia nel giovanile che nei campionati di prima squadra regionali e nazionali. Antonazzo, che l’anno scorso ha centrato i play off di serie C con la Pro Castelnuovo di Porto e che in passato ha lavorato in club come Asc Fenice ed M.Roma ricoprendo pure il ruolo di selezionatore provinciale e regionale, guiderà la nostra serie C e l’Under 19 e sarà affiancato da Alessia Sadori. Infine stiamo definendo l’accordo con un altro tecnico che farà parte del settore maschile e che collaborerà con Antonazzo e Sadori”.