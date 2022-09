Volley Club Frascati, il direttore tecnico Iovino: “Ecco gli obiettivi di giovanili e prima squadra”

Frascati (Rm) – E’ iniziata da qualche giorno la stagione delle varie selezioni femminili del Volley Club Frascati. Il club tuscolano del presidente Massimiliano Musetti ha affidato la direzione tecnica del settore “rosa” a Simone Iovino, già tecnico dell’Under 16 nella passata stagione. “Sono stato molto felice per la proposta del presidente, è un attestato di stima importante. Non è la prima volta che ricopro questo incarico: lo avevo già fatto in altre società tra cui il Nautilus, ma questa è una realtà più grande e strutturata. Da maggio ci siamo messi subito al lavoro per riorganizzare tutto: abbiamo fatto alcune modifiche a livello di staff tecnico e di gruppi, siamo convinti di poter vivere una stagione ricca di soddisfazioni”. Tra le novità più importanti a livello tecnico c’è stato sicuramente l’arrivo di Alessandro Nulli Moroni che gestirà l’Under 14 e l’Under 16 Elite. “Non ci conoscevamo personalmente, ma da questo primo periodo insieme posso dire di aver conosciuto un uomo serio, umile e incline al confronto in modo costante. Mi trovo molto bene con lui”. Iovino conclude parlando più nello specifico delle prospettive stagionali dei vari gruppi. “L’Under 14 Elite è una squadra completa e abbastanza rodata che può fare uno step in più rispetto alla passata stagione. L’Under 16 Elite, che sarà la base del gruppo che militerà anche in serie D, è stata sicuramente più rinnovata e ci sono alcuni nuovi innesti, frutto anche del buon lavoro della passata stagione. Entrambe le squadre saranno allenate da Nulli Moroni e possono ambire alla fase finale”. Iovino guiderà direttamente il gruppo Under 18 Elite e quello della serie C: “Una parte delle ragazze della Under 18 giocherà con la prima squadra. Nella categoria di riferimento giocheranno sotto età perché nel gruppo ci saranno diverse 2007, quindi dovranno solo pensare a fare esperienza e crescere. La serie C deve puntare alla salvezza: è una compagine rinnovata, ma già sto vedendo il clima giusto a livello di amalgama”. Oggi per loro c’è la prima amichevole contro Albano, mentre il campionato inizierà il prossimo 8 ottobre.