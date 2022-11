Volley Club Frascati, Giardina vola basso: “Terzo posto? Rimaniamo umili”

Frascati (Rm) – La serie C femminile del Volley Club Frascati ha centrato la sua terza vittoria stagionale. Le ragazze di coach Simone Iovino hanno sconfitto in campo esterno il Don Orione con un secco 3-0 (25-20, 25-8 e 25-17) al termine di una partita interpretata con la giusta determinazione come sottolinea il libero classe 1994 Veronica Giardina: “Giocare lì non è mai semplice, ma noi siamo scese in campo con la voglia di stare sul pezzo e di giocare bene principalmente per noi stesse. Siamo entrate in campo ancor più unite del solito e, al di là di qualche momento di difficoltà nel primo set, abbiamo sempre controllato la partita”. La prima squadra femminile, partita con l’obiettivo della salvezza, dopo cinque giornate di campionato si trova al terzo posto, a due sole lunghezze dalla coppia di testa composta da Mentana e Fenice: “Rimaniamo umili e coi piedi per terra, la cosa più importante è quella di mantenere una certa costanza di risultati. Certo, l’avvio di campionato è positivo, ma siamo solo all’inizio”. Per la Giardina quello di questa stagione ha rappresentato un ritorno a Frascati: “Ero stata qui già due anni fa quando c’era la collaborazione con la Roma Volley e si era formato un gruppo allenato sempre da coach Simone Iovino che mi conosce da tanto tempo. L’anno scorso ho giocato in serie D al Cali, mi serviva un anno più tranquillo e quindi ho scelto un club vicino a casa. In estate avevo voglia di ritornare a fare la massima categoria regionale e allora ne ho parlato con il coach. Tornare a giocare a Frascati è stato un piacere, perché qui c’è una bellissima struttura e un ambiente molto positivo. Inoltre c’è un gruppo di ragazze giovani a cui sto provando a dare il mio contributo in termini d’esperienza”. Nel prossimo turno la serie C femminile del Volley Club Frascati ospiterà il San Giorgio che ha 6 punti in classifica: “Un’ulteriore vittoria sarebbe la dimostrazione che il gruppo è sempre più compatto. Bisogna sempre mantenere alta la concentrazione altrimenti rischiamo” conclude la Giardina.