Volley Club Frascati, Rizzardini: "Squadra ha tutto per vincere"

Frascati (Rm) – Altri tre punti per la serie C femminile del Volley Club Frascati. Le ragazze di coach Stefano Morini, finora, hanno fatto percorso netto ottenendo otto vittorie su otto e condividendo (al momento) la vetta della classifica con la Gio’ Volley Aprilia. Nell’ultimo turno le frascatane si sono imposte con un netto 3-0 sul campo della Pro Volley: “Non sapevamo cosa aspettarci sul valore delle avversarie che avevano ottenuto risultati altalenanti – dice l’opposto classe 2002 Beatrice Rizzardini - L’inizio della nostra gara non è stato brillante, poi c’è stata una svolta con quattro punti consecutivi in battuta quando eravamo sul 19-19. Una volta conquistato il primo set è stato un crescendo, si è visto il miglioramento quando ci siamo compattate e dall’altra parte si sono “sciolte”. C’è stato spazio per tutte nel corso della gara: io ho giocato solo pochissimi spezzoni visto che ero un po’ influenzata, ma dalla panchina ho visto lo spirito di squadra giusto”. Che la serie C femminile del Volley Club Frascati fosse una squadra competitiva si sapeva, ma non tutti avrebbero immaginato questa partenza: “Il gruppo non era completo a pochi giorni dall’avvio del campionato – ricorda Rizzardini - C’era comunque grande fiducia, personalmente conoscevo altre ex Mentana (la stessa squadra da cui è arrivata anche lei, ndr) e al nostro “nucleo” si sono aggiunte altre ragazze giovani e molto valide. Personalmente non ero nemmeno convinta di continuare a giocare, invece il progetto del Volley Club Frascati mi è piaciuto e cambiare ambiente è stato stimolante. Inoltre sono legata emotivamente al palazzetto di Vermicino dove giocai una finale Under 16 Eccellenza contro il fortissimo Volleyro’ quando ero al Volleyfriend, perdendo solo al tie-break”. Nel prossimo turno c’è il match interno con lo Sporteam12: “Le prossime avversarie hanno battuto la Dea Colleferro nell’ultimo turno, ma come sempre dovremo scoprirne il valore sul campo. Molto dipenderà dal nostro atteggiamento, d’altronde questa squadra ha tutte le potenzialità per poter vincere in questa categoria”.