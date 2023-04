Volley Club Frascati, Eramo festeggia il titolo di “Atleta dell’anno” con la salvezza con l’Under 16

Frascati (Rm) – “E’ stata una serata molto emozionante che ricorderò a lungo”. Cristina Eramo, palleggiatrice classe 2007 in forza all’Under 16 Eccellenza del Volley Club Frascati, è stata scelta dal club tuscolano per essere premiata nel corso della cerimonia “L’atleta dell’anno” organizzata dal Comune di Frascati e andata in scena alcuni giorni fa presso la splendida sala delle Scuderie Aldobrandini. La giovane palleggiatrice è stata scelta per la sua costante presenza negli allenamenti e per l’impegno mostrato nel corso di tutta la precedente stagione (a cui si riferisce il premio). “Sono stata molto fiera di questo riconoscimento, in special modo per la motivazione – dice la Eramo – Ho una grande passione verso la pallavolo che pratico da otto anni, sempre qui al Volley Club Frascati che ringrazio per avermi fatto crescere. La sera della cerimonia ho provato una grande emozione: la sala era piena di tanti sportivi e personaggi importanti, poi c’erano anche i miei genitori e mia sorella e questo mi ha riempito d’orgoglio”. La Eramo ha festeggiato il premio nel migliore dei modi: giovedì scorso, infatti, con l’Under 16 Eccellenza ha vinto la partita (in gara unica) sul campo della Roma Volley che è valsa la permanenza in categoria per la squadra di coach Alessandro Nulli Moroni. “Avevamo perso per 3-0 nei due precedenti stagionali contro le capitoline – ricorda la Eramo – Ma nel primo set abbiamo cominciato subito a battagliare, spuntandola ai vantaggi: quell’episodio ci ha dato coraggio e, dopo aver ceduto il secondo set, abbiamo dominato il terzo e giocato uno splendido quarto parziale che ci ha regalato il successo. La vittoria sulla Roma Volley testimonia la nostra crescita durante questa stagione, il gruppo si è compattato tantissimo e ha centrato un grande risultato. Ora cercheremo di concludere al meglio l’annata sia in serie D che nelle gare restanti del tabellone Under 16, dove però l’obiettivo principale era quello della salvezza”.