Volley Club Frascati, Cosimi: “Gruppo giovane"

Frascati (Rm) – Seconda gioia stagionale per la giovanissima serie D maschile del Volley Club Frascati. I ragazzi di coach Francesco Antonazzo hanno piegato tra le mura amiche per 3-1 (19-25, 25-23, 25-22 e 25-19) la Sgvolleyroma al termine di una partita davvero ben giocata come si capisce anche dalle parole del centrale classe 2004 Emanuele Cosimi. “Questo gruppo, pur essendo molto giovane visto che per la maggior parte è composto da ragazzi dell’Under 19, ha le qualità per ben figurare anche nella seconda categoria regionale. Nel primo set probabilmente a tradirci è stato un problema di concentrazione, poi ci siamo svegliati e abbiamo giocato con tranquillità, mostrando tutte le nostre qualità. Questo successo significa che possiamo ancora credere alla salvezza e che possiamo starci benissimo in questo campionato”. Cosimi ha dato il suo contributo nel corso della gara: “Ma per un problema di salute mi devo un po’ gestire e in questo senso coach Antonazzo sa come fare. Con il tecnico, al suo primo anno qui, ci troviamo tutti benissimo perché è una persona preparata tecnicamente e molto disponibile dal punto di vista umano. Personalmente penso di essere cresciuto tantissimo grazie al suo modo di allenare”. Nel prossimo turno la serie D maschile del Volley Club Frascati sarà ospite della Roma Volley Club che è quart’ultima della classe: “E’ una sfida alla nostra portata e proveremo a portare a casa qualche punto perché pensiamo che i giochi per la salvezza non siano ancora del tutto chiusi”. Cosimi è uno dei prodotti del settore giovanile del Volley Club Frascati su cui da tempo il presidente Massimiliano Musetti sta puntando: “Sono in questa società ormai da cinque anni e mi trovo molto bene in questo ambiente. Tra l’altro, gran parte del gruppo attuale è quello con cui ho iniziato l’avventura cinque anni fa, siamo molto uniti tra di noi. La società punta da sempre sui giovani e tra gli obiettivi personali c’è quello di poter essere un giorno convocato anche con la serie C”.