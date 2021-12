Volley Club Frascati: Coletti e i segnali di crescita

Frascati (Rm) – La serie C femminile del Volley Club Frascati sta battendo qualche colpo. Dopo un inizio di stagione molto complicato, le frascatane hanno conquistato un punto nella penultima gara di campionato contro la Roma Volley e nello scorso appuntamento di campionato hanno perso 3-1 (25-21, 22-25, 25-23 e 25-7) battagliando sul campo della Roma 7 Volley, seconda della classe (e potenzialmente prima visto che ha giocato una gara in meno dell’attuale capolista Terracina). “Rispetto alle aspettative, sono contenta di come si è espressa la squadra contro un avversario di indubbio valore che conta in organico su diverse giocatrici che hanno fatto la B – dice la centrale classe 2002 Anastasia Coletti – Addirittura forse alla fine ci è rimasto un pizzico di rammarico per non aver allungato ancora di più la partita: con un pizzico di precisione in più nella ricezione in avvio di terzo set, magari potevamo fare pure meglio. Nel quarto set eravamo svuotate dagli sforzi precedenti”. La Coletti, come tante altre compagne di squadra, è al primo anno di esperienza nella massima categoria regionale: “Sono felice per questa opportunità, ho notato sin da subito che il livello di questo campionato fosse superiore. Ci sono avversarie già ben formate a livello di gruppo, noi invece dovevamo conoscerci bene e ora stiamo migliorando. Nelle ultime partite si è visto qualcosa di meglio e vogliamo continuare su questa strada”. Quasi un peccato non poter tornare in campo prima del prossimo 9 gennaio (contro il Tor di Quinto Formello): “A mio parere, invece, forse questo è il momento giusto per lavorare in palestra su alcuni aspetti”. La chiusura della Coletti riguarda il suo percorso pallavolistico: “Ho cominciato al Città di Frascati cinque anni fa, poi ho fatto due stagioni al Ciampino e l’anno scorso sono tornata a Frascati col Volley Club, giocando tra l’Under 19 e la serie D: qui mi trovo molto bene, c’è un ambiente tranquillo e molte compagne di squadra attuali già le conoscevo”.