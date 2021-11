Volley Club Frascati, Ciotti: “Prima vittoria ok, ma puntiamo a farne altre”

Frascati (Rm) – La serie D femminile del Volley Club Frascati ha festeggiato il primo successo stagionale al quarto tentativo. La squadra tuscolana ha violato il campo dell’Italo Svevo con un bel 3-1, frutto di una buona prestazione complessiva. E’ la centrale classe 2007 Alessia Ciotti a commentare la sfida: “Nel primo set dovevamo ancora entrare in partita e le avversarie si sono portate a casa il parziale. Dal secondo, però, abbiamo preso ritmo e ci siamo caricate molto vincendo in maniera netta, successivamente abbiamo sempre tenuto in pugno la partita e alla fine è arrivata questa prima vittoria che ovviamente ci ha fatto molto piacere. Ma puntiamo a farne delle altre”. D’altronde il gruppo della serie D femminile del Volley Club Frascati ha lavorato tanto per creare il giusto spirito: “La rosa è stata parzialmente rinnovata, ma siamo già abbastanza compatte a livello di squadra. La vittoria di sabato scorso è molto importante perché ci fornisce ancor più consapevolezza e ci dimostra che ce la possiamo giocare anche in questa categoria. Questa è sicuramente una stagione che ci servirà per fare esperienza in un campionato di buon livello, ma vogliamo fare una buona figura”. Domani la maggior parte del gruppo che gioca in serie D esordirà anche nel campionato giovanile di riferimento, ovvero l’Under 16 Eccellenza. “Il primo obiettivo è quello di conservare la categoria, siamo fiduciose di potercela fare anche se sappiamo che il campionato è molto duro”. La Ciotti ha iniziato la sesta stagione pallavolistica della carriera, interamente trascorsa a Frascati: “Facevo nuoto, la passione per la pallavolo è nata quasi per caso facendo una prova e da allora non l’ho mollata più”. Tra gli obiettivi stagionali della Ciotti, ce n’è anche uno personale: “Sarebbe una bellissima soddisfazione riuscire ad essere convocata almeno una volta nel gruppo della serie C: cercherò di dare il massimo affinché questo accada”.