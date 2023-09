Volley Club Frascati, Chiodi: “Il gruppo è ottimo"

Frascati (Rm) – Ritorno alle origini. Camilla Chiodi, esperta palleggiatrice, è uno dei volti nuovi della serie C femminile del Volley Club Frascati per la stagione 2023-24. Ma l’ambiente del palazzetto dello sport di Vermicino lo conosce benissimo: “Qui ho mosso i miei primi passi pallavolistici in una società “vera” – dice la Chiodi - Avevo 11 anni e sono stata a Frascati fino alla categoria Under 18, conquistando anche con le mie compagne il titolo regionale Under 15. Successivamente, tranne una brevissima parentesi in cui però non ho disputato gare ufficiali, non sono più tornata a giocare con il Volley Club Frascati: quando quest’estate è nata quest’opportunità ne sono stata felice. Coach Stefano Morini, che mi ha allenato a Mentana come anche altre ragazze che sono venute qui a Frascati, ci aveva prospettato questa soluzione e così l’ho seguito volentieri anche perché logisticamente è molto comodo per me. Inoltre ho ritrovato un gruppo di ragazze che conosco bene e sono riuscita a coinvolgere anche una ragazza di ottimo livello come Eleonora Capone con cui abbiamo giocato anni fa al Terzo Millennio e di cui sono molto amica”. Per la Chiodi è arrivata anche la fascia di capitano: “Per motivi anagrafici è una scelta che ci stava – sorride – Comunque non cambia molto avere o non avere questo ruolo, semplicemente noi grandi sappiamo di dover essere punto di riferimento per le giovani del gruppo. Le atlete che già stavano qui a Frascati si sono già integrate con noi e sta nascendo una buona sintonia. L’anno scorso a Mentana arrivammo a giocare i play off e c’è fiducia sulle qualità di questa squadra, ma preferisco sempre tenere i piedi per terra senza fare proclami e poi si vedrà gara dopo gara”. Il 7 ottobre, data dell’esordio ufficiale del Volley Club Frascati, è molto vicino… “Stiamo facendo delle amichevoli che possono essere utili per avere un confronto con altre avversarie e per aiutarci a trovare i giusti equilibri tra noi. Vogliamo essere pronte per il debutto” conclude la Chiodi.