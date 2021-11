Volley Club Frascati, Carosini: “Era importante iniziare bene”

Frascati (Rm) – Un inizio di campionato incoraggiante per l’Under 14 femminile Elite del Volley Club Frascati. Le tuscolane hanno aperto le loro fatiche con un prezioso successo sulla Pallavolo Velletri, piegata in casa per 3-1. “Probabilmente ci aspettavamo qualcosa in più dall’avversario e noi potevamo giocare meglio – commenta il centrale classe 2008 Ludovica Carosini – Ma era importante cominciare con una vittoria e ci siamo riuscite, nonostante il passaggio a vuoto nel terzo parziale”. Guai a parlare di obiettivi con la giovane atleta cresciuta nel vivaio tuscolano: “Non abbiamo precisi traguardi da conquistare sul campo, ma dobbiamo solo pensare a giocare bene e con la dovuta concentrazione in ogni gara. E soprattutto cancellare gli errori che commettiamo ed evitarli nei momenti successivi”. La Carosini al momento si sta districando da centrale, ma quella potrebbe non essere la sua collocazione definitiva: “Gli allenatori che ho avuto ultimamente mi hanno chiesto di fare quel ruolo e io mi sono messa a disposizione senza problemi, anche se l’impiego che amo di più è quello di banda. Vedremo in futuro cosa accadrà”. Al momento l’atleta tuscolana è concentrata esclusivamente sul campionato Under 14 femminile Elite: “A livello personale mi piacerebbe poter fare già quest’anno qualche esperienza nei gruppi maggiori, ma saranno i tecnici a decidere in tal senso. Molto dipenderà dal lavoro che farò in palestra, di sicuro ce la metterò tutta per migliorare”. La Carosini, al quarto anno di pallavolo, parla del gruppo di cui fa parte: “C’è qualche ex compagna della vecchia Under 13 Elite che l’anno scorso ha fatto cose incredibili. Poi sono arrivate alcune ragazze nuove, ma è subito nata una bella sintonia tra tutte noi”. Mercoledì prossimo le tuscolane sono attese dal durissimo match sul campo del Volleyro’: “Una squadra fortissima, proveremo a mettere in campo quello che abbiamo. Dall’altra parte della rete ritroverò qualche amica della passata stagione e questo mi farà sicuramente piacere”.