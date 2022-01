Volley Club Frascati, Capozza: “Felicissimo qui"

Frascati (Rm) – E’ al suo primo anno all’interno del Volley Club Frascati, ma si è già totalmente ambientato. Lorenzo Capozza, banda classe 2000, è arrivato in estate dall’Appio Roma e si mostra molto soddisfatto della scelta compiuta: “Dovevo venire al Volley Club Frascati già qualche anno fa, ma poi non se ne fece più nulla. In estate sono venuto a chiedere informazioni anche per una certa comodità logistica e parlando col presidente Massimiliano Musetti ho saputo che la società avrebbe fatto anche la serie C: a quel punto non ci ho pensato un attimo e sono felice di aver fatto questa scelta. Qui ho trovato un ambiente unico e una compattezza di gruppo rara per quella che è la mia esperienza pallavolistica”. Parlando con Musetti, il giovane atleta si è accorto dell’importanza che il settore maschile ha nel progetto del Volley Club Frascati: “Il presidente ci tiene tantissimo e credo che questa società abbia ancora margini di crescita”. Nonostante la giovane età, Capozza è tra quelli più “esperti” della categoria: “Questa è la mia terza stagione in serie C, un campionato sempre molto competitivo. Nel girone di quest’anno, tra l’altro, c’è grande equilibrio: ovviamente ci sono squadre più attrezzate, ma in ogni partita c’è da sudare”. L’ultima gara ufficiale è stata disputata lo scorso 18 dicembre e Capozza (come i suoi compagni) scalpita per tornare in campo: “E’ molto complicato per me non fare gare vere. In allenamento mi diverto tanto, ma manca l’adrenalina del pre-gara e quelle emozioni forti che la partita ufficiale ti trasmette: il mio sfogo preferito”. La chiusura di Capozza riguarda l’analisi della prima parte di stagione dei tuscolani e una proiezione sulla seconda: “Abbiamo cominciato molto bene, poi alcune assenze hanno condizionato il nostro rendimento, ma sono fiducioso che la squadra possa riprendere un buon ritmo. Dobbiamo cercare di essere più incisivi in determinati momenti: non abbiamo un obiettivo di classifica concreto, ma possiamo fare bene”.