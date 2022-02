Volley Club Frascati, Boccuccia: “Con Santa Monica vittoria che dà morale”

Frascati (Rm) – La prima volta della serie C femminile. La prima squadra “rosa” del Volley Club Frascati ha violato il campo di Santa Monica con un secco 3-0 nel match di domenica scorsa. Una gara convincente che è valsa il primo successo stagionale per le frascatane, sempre fanalino di coda del girone, ma ora decisamente più “in fiducia” come conferma il palleggiatore classe 2002 Alice Boccuccia, una delle atlete di maggiore esperienza del gruppo: “Quella di domenica è stata una prestazione sicuramente positiva che comunque è arrivata dopo altre buone gare che abbiamo fatto ultimamente. Già prima della sosta, ad esempio, avevamo giocato bene sia contro Roma 7 che con la Roma Volley e col Santa Monica abbiamo confermato questi segnali. Il primo e il terzo set sono stati molto simili: li abbiamo giocati punto a punto e poi nella fase finale siamo state brave a spuntarla, mentre il secondo lo abbiamo dominato sin dall’inizio. Comunque sono tre punti importanti soprattutto per la fiducia e il morale del gruppo: ci siamo avvicinate alle concorrente dirette per la corsa alla salvezza e crediamo di potercela giocare fino alla fine del campionato, inoltre tra due settimane avremo lo scontro diretto con l’attuale penultima e quindi è un momento importante”. La Boccuccia è tornata quest’anno al Volley Club Frascati: “Il merito è del presidente Massimiliano Musetti che mi ha voluto fortemente qui e mi ha dimostrato grande fiducia. Io abito a Cave e logisticamente non è facile, ma alla fine sono riuscita ad organizzarmi bene gestendo anche gli impegni universitari”. Il calendario non offre un ghiotto “assist” alla serie C femminile frascatana visto che sabato è in programma la complicatissima gare interna con Terracina: “Sono ai vertici della classifica e si tratta sicuramente di una squadra forte. Ma noi non abbiamo nulla da perdere e cercheremo di fare il massimo, dando continuità alle ultime prestazioni”.