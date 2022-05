Volley Club Frascati, capitan Bartoletti: “Vogliamo provare a fare il massimo”

Frascati (Rm) – E’ una delle squadre del Volley Club Frascati ancora in corsa. L’Under 14 femminile promozionale di coach Fabio Consolini ha superato di slancio i sedicesimi del tabellone conclusivo. Nella gara unica di domenica le tuscolane hanno piegato il Green Volley per 2-1 al termine di un match (giocato sul campo amico) sicuramente complicato come conferma il capitano e centrale classe 2008 Gaia Bartoletti: “Non siamo partite benissimo, ma ogni tanto accade che nel primo set entriamo in campo un po’ bloccate e poi ci “sciogliamo”. Dopo aver perso per 25-11 il primo parziale, comunque, la squadra ha avuto il merito di non abbattersi e nel secondo set abbiamo vinto in maniera convincente (25-19). Quella è stata la scintilla e la spinta che ci ha permesso di imporci anche nel terzo e decisivo parziale con il chiaro punteggio di 25-16”. Conquistati gli ottavi di finale, l’Under 14 femminile promozionale del Volley Club Frascati è ora attesa dall’incrocio con lo Sporting Pavona Castelgandolfo: “Non le abbiamo affrontate in stagione e quindi non sappiamo che tipo di avversario ci attende. Ma vogliamo fare bene”. Il gruppo tuscolano, comunque, non ha grandi pressioni di risultato: “Siamo partite da zero, ora pensiamo solo a dare il massimo e poi tireremo le somme. Il lavoro portato avanti assieme a coach Consolini si vede”. Anche perché questo è un gruppo eterogeneo che pian piano ha trovato una sua identità: “Alcune di noi sono uscite dall’Under 13 Elite della scorsa stagione, altre facevano parte di gruppi diversi del Volley Club Frascati o addirittura di altre società, ma da capitano posso dire che si è formato in fretta il giusto spirito di squadra e io sono orgogliosa del ruolo che mi hanno affidato le compagne in questa stagione: mi responsabilizza”. Per lei si tratta del quarto anno a Frascati: “Mi trovo bene in questo ambiente, la società ci è vicina e non ci fa mancare nulla”.